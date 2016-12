Viron presidentti Kersti Kaljulaid: Naton turvaa ei voi jakaa

– Varsovan kokous vei huomion takaisin kollektiivisen puolustuksen periaatteeseen. Nyt nämä päätökset on toteutettu rauhassa, Viron presidentti Kersti Kaljulaid totesi Viron ETV:n Aktuaalne Kaamera -ohjelman haastattelussa.

Kaljulaid tapasi torstaina Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin Brysselissä. Viron yleisradion mukaan Kaljulaid korosti Viron roolia kyberturvallisuudessa. Sillä saralla valtion ja sen väestön koolla ei presidentin mukaan ole merkitystä.

– Tällä alueella Virolla on selvästi johtoasema ja se ottaa keskusteluun osaa niin kahdenvälisesti kuin myös Naton Tallinnan kyberpuolustuskeskuksen kautta.

Kersti Kaljulaidin mukaan Virossa tehdään kovasti töitä sen eteen, että maahan joukkoja lähettävillä Nato-kumppanieilla on Virossa kaikki, mitä he tarvitsevat.

– Vahva pelote ja Varsovan sopimusten toteuttaminen on koko puolustusliiton turvallisuuden asia, eikä vain yhden valtion ongelma. Naton turvaa ei voi jakaa, presidentti luonnehti.

Hänen mukaansa Naton ja EU:n yhteinen puolustuskehitys on positiivinen asia. Hän korosti EU:n kyber- ja hybridiuhkiin kiinnittämää huomiota.

– Näissä asioissa sotilaallista toimintaa ja riskejä jokapäiväiselle elämällemme on vaikea määrittää.

Viron presidentin mielestä Venäjän propaganda vastaan tulisi taistella ennen kaikkea rehdillä tiedonvälityksellä. Toimittajien tulisi myös olla tarkkana lähteidensä kanssa.

– Kaikki lähteet eivät ole lainaamisen arvoisia. Toisaalta on myös tärkeä pitää mielessä, että jako on selkeä. Tiedämme, että propagandaa on liikkeellä. Meidän vastauksemme ei ole vastapropaganda vaan tasapainoisen tiedon levittäminen, presidentti totesi.