John F. Kennedyn murhan salatut asiakirjat tulevat vihdoin julki, vain Donald Trump voi estää

Viimeisten julkistamattomien Yhdysvaltojen presidentti John F. Kennedyn murhatutkintaan liittyvien asiakirjojen salaus purkautuu tämän vuoden lokakuussa, kertoo Politico.

Aineisto on valtavan laaja. Se käsittää arviolta noin 3 600 asiakirjaa. Huippusalaisen turvaluokituksen omaava arkistointiryhmä on valmistellut niiden julkistamista jo pitkään. Ryhmä on myös käynyt läpi noin 35 000 muuta murhaan liittyvää osaksi salattua asiakirjaa, jotka on nyt määrä paljastaa kokonaisuudessaan.

Julkistaminen johtuu vuonna 1992 Kennedyn murhaan liittyvästä materiaalista säädetystä laista. Siinä todetaan, että kaikki asiakirjat on julkistettava 25 vuoden kuluttua lain säätämisestä.

Eri oikeusviranomaisilla ja lainvalvontavirastoilla on lain nojalla vielä viimeinen mahdollisuus vaatia sitä, ettei tiettyjä asiakirjoja julkisteta. Vaatimuksessa on vedottava kansalliseen turvallisuuteen.

Viimeisen päätöksen asiasta tekee kuitenkin yksi mies - Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump.

Vakoojia, nimiä

Politicon tietojen mukaan pitkään salattujen asiakirjojen joukossa on raportteja, joita CIA-virkailijat laativat Kennedyn murhaajan Lee Harvey Oswaldin salamyhkäisestä Meksikon matkasta viikkoja ennen veritekoa.

Oswaldin tiedetään käyneen matkalla sekä Neuvostoliiton että Kuuban suurlähetystöissä.

Muut asiakirjat sisältävät muun muassa Oswaldista ja presidentin murhasta tietoja antaneiden amerikkalaisten ja ulkomaalaisten vakoojien aiemmin salattuja henkilöllisyyksiä.

Ainakin 400 sivua salatusta materiaalista käsittelee E. Howard Huntia.

Kylmän sodan operaatioita järjestellyt entinen kovan luokan CIA-mies Hunt tuli myöhemmin tunnetuksi yhtenä Watergate-murron suunnittelijoista.

Vuonna 2007 vakavasti sairaana menehtynyt Hunt tunnusti väitetysti kuolinvuoteella pojalleen tietävänsä Kennedyn murhan takana todellisuudessa olleesta korkean tason salaliitosta.

Sekä CIA että FBI ovat ilmoittaneet käyvänsä läpi julkistettavaa materiaalia. Kumpikaan virasto ei ole kertonut aikooko se vaatia joidenkin asiakirjojen salauksen jatkamista.

John F. Kennedy ammuttiin Dallasissa marraskuun 22. päivänä 1963. Dallasilainen yökerhoyrittäjä Jack Ruby ampui murhasta kiinni otetun ja syytetyn Lee Harvey Oswaldin kaksi päivää Kennedyn murhan jälkeen. Oswaldia oltiin siirtämässä toiseen vankilaan