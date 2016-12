Uusi löytö Jeesuksen ensi kertaa 500 vuoteen avatusta haudasta

Tutkijat ovat vuosikymmeniä väitelleet siitä, onko Jerusalemin Pyhän haudan kirkko todella se paikka, jossa Jeesuksen haudan uskotaan sijainneen. The Independent kertoo, että nyt tähän kysymykseen on vihdoin saatu jonkinasteinen vastaus.

Kyseessä on kirkko, joka on perimätiedon mukaan rakennettu paikalle, jossa Jeesuksen ristiinnaulitseminen tapahtui ja jonne hänet on haudattu. Paikka on kristittyjen suosittu pyhiinvaelluskohde.

Vuosisatojen aikana kuuluisa kirkko on tuhoutunut ja rakennettu uudestaan niin monta kertaa, etteivät asiantuntijat ole olleet varmoja siitä, onko hauta siirretty ja mitä se on mahdollisesti sisältänyt.

Jeesuksen haudaksi uskottu paikka on ollut sinetöity 1500-luvulta lähtien. Syy on se, etteivät pyhiinvaeltajat ja turistit varastaisi muistoja itselleen haudalta.

Tutkijat hämmästyivät, kun hauta avattiin ensimmäistä kertaa 500 vuoteen ja nähtävissä oli kalkkikivinen kieleke, jossa Jeesuksen ruumiin uskotaan olleen.

Lisäksi marmoripaaden ja roskakerroksen alta paljastui toinen marmoripaasi, johon oli kaiverrettu risti. Laatta tuli tutkijoille yllätyksenä, ja sen uskotaan olevan peräisin 1100-luvun ristiretkien ajalta.

Arkeologit kertovat yllättyneensä siitä, että tulipaloista, maanjäristyksistä ja invaasioista huolimatta pyhiinvaelluskohde oli edelleen kaikkien vuosisatojen jälkeen samalla paikalla.

Arkeologiset kaivaukset saivat kestää ainoastaan 60 tuntia, minkä jälkeen hauta sinetöitiin uudestaan.