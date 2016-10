Etyjin Ukraina-valvonta rajun häirinnän kohteena, lennokkeja ammuttu alas ja häiritty elektronisesti

Etyj on joutunut keskeyttämään miehittämättömillä lennokeilla tehdyn Ukrainan sotatoimien valvonnan.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj on menettänyt merkittävän sotatoimien valvontavälineensä Itä-Ukrainassa. Foreign Policyn tietojen mukaan Etyjin pitkän kantaman tiedustelulennokkeja on ammuttu alas maasta ilmaan ammuttavilla ohjuksilla ja häiritty kehittyneellä elektronisella häirintälaitteistolla.

‒ Pitkän kantaman lennokkien operaatiot jouduttiin keskeyttämään elokuussa tuhoamisen ja häirinnän seurauksena, sanoo Etyjin tiedottaja Natascha Rajakovic.

Etyjin lennokkioperaatioiden keskeyttäminen on merkittävä aukko Ukrainan tilanteen valvonnassa. Lennokit ovat olleet usein ainoa keino valvoa Ukrainan konfliktin tapahtumia.

Etyj ei ole voinut osoittaa, kuka on vastuussa lennokkien häirinnästä ja alasampumisesta, koska tapahtumapaikoille on ollut vaikeuksia päästä. USA:n ja Ukrainan viranomaiset ovat raportissaan syyttäneet Venäjän johtamia separatisteja siitä, että he olisivat tuhonneet lennokkeja salatakseen toimintaansa sota-alueilla.

Venäjän viranomaiset ovat kieltäytyneet kommentoimasta raporttia pyynnöistä huolimatta, mutta Moskova on useasti kieltänyt osallisuutensa.

Yhdysvaltain Etyjin lähettiläs Daniel Baerin mukaan on selvää, että Venäjä on pyrkinyt systemaattisesti rajoittamaan Etyjin mahdollisuuksia havaita kaikenlaisia asioita, muun muassa Venäjän käynnissä olevaa lisävarustelua.

Pitkän kantaman lennokit estivät merkittävästi Venäjän tukemien separatistien mahdollisuuksia tehdä hyökkäyksiä öisin. Niiden avulla kyettiin myös muun muassa huomaamaan yölliset asekuljetukset.