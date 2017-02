Huippuloikkari varoittaa vähättelemästä Kim Jong-unin kykyä vahingoittaa

Korkea-arvoinen pohjoiskorealaisloikkari varoittaa Yhdysvaltoja aliarvioimasta Kim Jong-unia, kertoo The Hill viitaten CBS:n 60 Minutes -ohjelmaan.

Thae Yong-ho on Pohjois-Korean entinen Britannian varalähettiläs. Hän loikkasi Etelä-Koreaan elokuussa 2016 vaimonsa ja kahden poikansa kanssa. Hän on korkea-arvoisin pohjoiskorealaisdiplomaatti, joka on koskaan loikannut toiseen maahan.

Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un jatkaa asekehittelyä kovista pakotteista huolimatta. Pohjois-Korea teki ohjuskokeen viime viikolla.

– Kim Jong-un uskoo vakaasti voivansa pelotella Amerikkaa sen jälkeen, kun hän saa haltuunsa mannerten välisen ballistisen ohjuksen.

– Kimin kykyä aiheuttaa vahinkoa Amerikalle, Etelä-Korealla ja koko maailmalle ei pidä aliarvioida, Thae varoittaa.

60 minuuttia -ohjelman kuvausryhmä vieraili Koreoiden välisellä demilitarisoidulla alueella.

Yhdysvaltain ilmavoimien kenraali James Slife kertoi eteläkorealaisten ja yhdysvaltalaisten joukkojen varautuvan aina pahinta varten.

– Tämä on todellakin yksi niistä paikoista, jossa paras tapa estää sota on olla valmiina sotaan, Slife kertoo.