Kim Jong-un pelkää kuollakseen yllätysiskua – Pohjois-Korea kauhuissaan uudesta epätietoisuudesta

– Minusta tuntuu, että pohjoiskorealaiset ovat jollain tavalla kauhuissaan juuri nyt. Me tiedämme Washingtonin ennaltaehkäisevään iskuun liittyvistä keskusteluista. Tekniset yksityiskohdat ovat huippusalaisia, mutta Washingtonin ajattelutapa on tiedossa, sanoo Radio Free Asian haastattelema Kookmin Universityn Pohjois-Korea-asiantuntija Andrei Lankov.

Kim Jong-unin johtama Pohjois-Korea teki onnistuneen ohjuskokeen sunnuntaina. Lankovin mukaan Pohjois-Korea tekee paljon töitä kehittääkseen mannertenvälisen ballistisen ohjuksen, joka yltää Yhdysvaltain mantereelle asti. Hän uskoo, että ohjus on valmis viidessä vuodessa.

– Kysymys kuuluu, hyväksyykö Yhdysvaltain presidentti Donald Trump neuvonantajineen tämän, vai turvautuvatko he ennaltaehkäisevään iskuun pohjoiskorealaisia sotilaslaitoksia vastaan.

– Kiusaus on suuri, mutta seuraukset voivat olla katastrofaaliset, koska pohjoiskorealaiset todennäköiset tekisivät vastaiskun Souliin, mikä voisi johtaa toiseen Korean sotaan.

Lankov sanoo pohjoiskorealaisten tietävän, että amerikkalaiset keskustelevat ennaltaehkäisevästä iskusta.

– Pohjoiskorealaiset ovat hämmentyneitä, koska vuosien ajan he itse esittivät hullua. He halusivat, että heitä pidetään irrationaalisina. He hyötyivät tästä. Kun naapurisi uskovat, että alat ampua heitä kohti milloin tahansa, he toimivat varovaisesti kanssasi.

Nyt Pohjois-Korean hallinto suhtautuu samalla tavalla epäluuloisesti Washingtoniin.

– Joskus on jopa ilo nähdä, kuinka tilanne on muuttunut ja pohjoiskorealaiset ovat todella kauhuissaan epätietoisuudesta. Vuosikymmenten ajan he olivat epätietoisuuden luomisen mestareita ja aiheuttivat pelkoa muissa.