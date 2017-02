Venäjän faktantarkastus aloitti: "Se on feikkiuutinen, koska sanomme niin"

Radio Free Europe kirjoittaa Venäjän ulkoministeriön käynnistämästä faktantarkistussaitista. Sen periaatteet näyttävät poikkeavan jonkin verran länsimaalaisista vastaavista saiteista.

Ulkoministeriön idea feikkiuutisen uutisen paljastamisesta on punaisen FAKE-leiman laittaminen uutisesta otetun kuvakaappauksen päälle. Leimassa lukee "Feikki: Sisältää väärää tietoa".

Muuta lisäinformaatiota tai väitteitä ei anneta. Yksityiskohtia ei käydä läpi, uutisen väitettyjä vääriä lähtökohtia tai kulkua ei kyseenalaisteta, eikä vasta-argumentteja, kontekstia, linkkejä tai lähteitä näy.

– Vain leima joka sanoo, käytännössä: "Se on feikki, koska me sanomme että se on feikki", RFE summaa.

Venäjän ulkoministeriön sivusto julkistettiin viime viikolla. Sen on ollut määrä kumota läntiset uutiset ranskalaisten syytöksistä heidän vaaleihinsa vaikuttamisesta, Venäjän sopimusrikkomuksista, Montenegron vallankaappauksen yllytyssyytöksistä ja niin edelleen.

RFE:n mielestä saitti tukee Kremlin narratiivia, jonka mukaan olemme kaikki kaikkialla samanlaisia valehtelijoita.