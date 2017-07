Sijoittajien rahat virtaavat nyt USA:sta Euroopan osakemarkkinoille

Meklareita New Yorkin pörssissä heinäkuun puolivälissä.

Euroopan osakemarkkinoille on Financial Timesin mukaan virrannut viime päivinä virrannut rahaa, samalla kun sijoittajien kiinnostus Yhdysvaltojen markkinoihin on vähentynyt.

Lehti viittaa sijoitusvirtoja seuraavan tutkimusyhtiö EPFR:n tietohihn, joiden mukaan eurooppalaisiin osakerahastoihin siirrettiin rahaa seitsemän päivän ajanjaksolla 12. – 19. heinäkuuta yli kolme miljardia dollaria.

Samalla ajanjaksolla yhdysvaltalaisista osakerahastoista on virrannut rahaa ulos 840 miljoonaa dollaria. Ulosvirtausta jatkunut yhtäjaksoisesti jo viisi viikkoa, kesäkuun loppupuolelta alkaen rahastoista on vedetty pois lähes 20 miljardia dollaria.

Eurooppalaisiin rahastoihin puolestaan on kuluneen vuoden aikana sijoitettu jo yli 26 miljardia dollaria. Rahaa virtasi runsaasti rahastoihin esimerkiksi toukokuussa Emmanuel Macronin voitettua Ranskan presidentinvaalit.

FT:n haastattelemat analyytikot arvioivat Eurooppaan poliittisten haaasteiden vähentymineen, kun taas Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin lupaamat talouden elvytystoimet viipyvät edelleen.

Sijoittajia ovat Euroopassa kiinnostaneet toimialat, jotka ovat tavallisesti sidoksissa talouskasvun piristymiseen, kuten rahoitusala ja perusresurssisektori. Yhdysvalloissa kuitenkin teknologiasektori kiinnostaa sijoittajia edelleen.

Euroopan keskuspankki ei tehnyt eilen torstaina mitään muutoksia rahapolitiikkaansa, vaikka talous on alkanut piristyä euroalueella. Alhaisia ohjauskorkoja ei nostettu eikä pankki kertonut vieläkään, milloin arvopaperien osto-ohjelmaa aletaan ajaa alas. Sijoittajilla ei varmaankaan ole mitään sitä vastaan, että kevyt rahapolitiikka jatkuu.

EKP:n pääjohtaja Maria Draghi ilmaisi torstaina tyytyväisyytensä euroalueen elpymiseen mutta muistutti, että kasvun vahvistuminen ei ole nostanut kuluttajahintoja. Wall Street Journal arvioikin Dragihin kommentin korostavan maailman poliittisten päättäjien nykyistä varovaista linjaa heidän kamppaillessaan alhaista inflaatiota vastaan.