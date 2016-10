Jyri Häkämies kiihdyttäisi kiertotaloutta raivaamalla säädösesteet

Hänen mukaansa vanhentuneet säädökset on syytä käydä läpi ja korjata, jotta ne eivät estä innovaatioiden hyödyntämistä ja taloudellista kasvua. Muutosta tarvitaan esimerkiksi jätettä koskeviin säädöksiin.

– Kiertotaloudessa on valtava bisnespotentiaali. Kyse on ratkaisuista, jotka muun muassa säästävät luonnonvaroja, lisäävät yritysten omavaraisuutta sekä auttavat varautumaan raaka-aineiden niukkuuteen ja hinnannousuun. Kiertotalouden edistäminen on korkealla myös päättäjien agendalla. Nyt on tärkeää, että tavoitteet, säädökset ja viranomaistoiminta saadaan pelaamaan samaan suuntaan, tähdensi Jyri Häkämies torstaina Helsingissä.

EK julkisti torstaina raportin Syty kiertotaloudesta! Yhdessä kiinni kasvuun (.pdf-tiedosto). Siinä lähes 30 yritystä kertoo oman tarinansa kiertotalouden mahdollisuuksista.

Kiertotalouden edelläkävijäyrityksille on yhteistä, että ne hakevat rohkeasti kumppanuuksia ja toimivat ennakkoluulottomasti yli perinteisten toimialarajojen. Kiertotalouden yhteistyöverkostoista löytyy oma paikka kaikenkokoisille yrityksille.

Häkämiehen mukaan, jotta kiertotaloudesta saadaan todellinen kasvun moottori, tarvitaan rohkeaa ajattelua ja kannusteita uudistumiseen.

– Lähtökohdat ovat hyvät, sillä suomalaiset yritykset ovat jo hereillä kiertotalouden mahdollisuuksista. Innovatiivisia ratkaisuja voidaan edistää myös julkisilla hankinnoilla ja suuntaamalla valtion investointirahoitusta – kuten kärkihankerahoja – kiertotalouden ketteriin kokeiluihin ja innovaatioiden kaupallistamiseen, hän sanoi.

– On ensiarvoista huolehtia myös tutkimus- ja kehitystoiminnan korkeasta laadusta ja riittävästä rahoituksesta. Monet kiertotalouden ratkaisut ovat syntyneet yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen pitkäaikaisessa yhteistyössä. Kun huolehdimme osaamisesta, varmistamme pysymisen kiertotalouden kärjessä ja luomme perustan tulevaisuuden vientituotteille ja -palveluille, muistutti Häkämies.