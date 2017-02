Vasemmistoliitto: Perustuslakia ei voi ohittaa vetoamalla hallitusohjelmaan tai säästöihin

– Monet hallituksen esittämät vaikutuksiltaan laajat lakihankkeet ovat olleet huonosti valmisteltuja. Annika Lapintie sanoi vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa tiistaina eduskunnassa käydyssä keskustelussa lainsäädännön valmistelusta.

Hän totesi, että perustuslakivaliokunnan mukaan monet hallituksen esitykset ovat hyvin valmisteltuja ja korkeatasoisia, mutta joukkoon mahtuu myös heikosti valmisteltuja esityksiä.

– Erityisen huolestuttavaa on, että puutteellisesti valmisteltujen joukossa on ollut yhteiskunnallisesti merkittäviä, laajoja lakihankkeita, jotka on tuotu eduskuntaan kiireellä ilman, että niihin on ehditty tehdä kunnollisia vaikutusarvioita tai säätämisjärjestysperusteluja, Lapintie sanoi.

Hänen mukaansa ennen lakiesityksen tuomista eduskuntaan pitäisi kartoittaa sen sukupuolivaikutukset, tulonjakovaikutukset ja ympäristövaikutukset.

– Joitakin hallituksen esityksiä on tehty myös jättäen perustuslain asettamat vaatimukset huomiotta, Lapintie huomautti.

– Perustuslainmukaisuuden arviointia ei voi sivuuttaa hallitusohjelmaan tai säästötavoitteisiin vetoamalla. Hutaisten tehty palaa ennemmin tai myöhemmin korjattavaksi, Lapintie muistutti.

Hän piti myös arveluttavana, että uuden, vasta työnsä aloittaneen lainsäädännön arviointineuvoston huomautuksia on sivuutettu ja lakiesitys tuotu samojen virheiden kanssa eduskuntaan.

Erityinen ongelma liittyy lainsäädäntöön, jossa tehdään monta samaan perusoikeuteen, kuten sosiaaliturvaan, kohdistuvaa säästöä peräkkäin.

– Tipoittain tulevissa esityksissä on vaikeaa tai mahdotonta tehdä kokonaisarviota esimerkiksi säästöjen kohdistumisesta kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin. Samoihin perusoikeuksiin vaikuttavat, samaan kokonaisuuteen liittyvät lait pitäisi antaa eduskuntaan arvioitavaksi yhtä aikaa ja kokonaisuutena, Lapintie sanoi.