SDP:n mielestä valinnanvapauslakiesitykseen jäi huutavia puutteita

Hänen mukaansa maakohtainen veroraportointi jää vajaaksi, ja esitystä on parannettava

– On myönteistä, että hallitus lisäsi esitykseensä maakohtaisen veroraportoinnin, jota SDP on edellyttänyt. Hallitus on myös kuunnellut vaatimustamme, että tietoja esittävät muutkin kuin jättiyritykset. Sen sijaan niiltä ei edelleenkään vaadita tarpeeksi tietoja, jotta veroetiikkaa voisi arvioida, Timo Harakka arvostelee.

Maakohtainen veroraportointi, jota SDP ja kansalaisjärjestöt ovat vaatineet vuosikausia, tuli voimaan lopulta EU-direktiivin myötä viime vuodenvaihteessa. Kyseisessä pykälässä luetellaan seitsemän ilmoitettavaa kohtaa, joista sote-laki on kuitenkin poistanut neljä.

Harakan mukaan puutteiden vuoksi raporteista ei saada täyttä kuvaa yritysten verosuunnittelusta.

– Hallituksen esityksen mukaan sote-yritysten omistajat jäävät edelleen pimentoon. Lisäksi terveyskonserneilta pitää vaatia maakohtaiset tiedot esimerkiksi voitoista ja henkilökunnasta. Vaadimme eduskuntakäsittelyssä, että puuttuvat tiedot lisätään lakiin, Harakka sanoo.

Hän ihmettelee tiedotteessaan, miksi hallitus on haluton puuttumaan veronkiertoon, sote-yritysten verosuunnitteluun ja edistää omistusten piilottamista hallintarekistereihin.

– Tasapuolinen verotus on suomalaisten pienyritysten etu. Julkisen vallan on varmistettava reilu ja rehti kilpailu, eikä edistettävä kansainvälisten suuryhtiöiden etua. Kuten IMF:n tutkimukset osoittavat, oikeudenmukaisella verotuksella tuetaan myös talouskasvua.