Kokoomuksen Sari Sarkomaa: Uskon vakaasti, että perhevapaa-asiassa löydetään sopu

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa kertoo ottavansa ilolla vastaan keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kaikkosen tuoreen puheenvuoron, jossa hän ilmaisee keskustan haluavan yrittää budjettiriihessä päätöstä perhevapaauudistuksesta.

– Kokoomus on tähän asti yksin kannustanut muita hallituspuolueita asiassa. Perhevapaiden uudistaminen on tärkeää perheiden arjen sujuvuuden ja lapsen edun näkökulmasta. Uudistus tukisi myös työllisyyttä ja vahvistaisi tasa-arvoa, Sarkomaa muistuttaa.

Sarkomaan mukaan hallituksella on perheasioissa näytön paikka.

– Perheministerin nimitystä pidin itse koko hallituksen sitoumuksena tehdä erityisesti perheasioissa uudistuksia. On perin kummallista, jos historiallisen uudistava ja vielä perheministerin omaava hallitus jättäisi perhevapaat koskemattomaksi tilanteessa, jossa uudistuksen tarve on huutava.

Sarkomaa ehdottaa hallituspuolueiden kansanedustajien muodostamaa valmisteluryhmää työstämään uudistuksen perusteita ja ”perhesopua”. Samalla mallilla on viety eteenpäin muun muassa alkoholi – ja apteekkisäätelyä.

– Uskon vakaasti, että asiassa löydetään sopu.

Kokoomuksen ajaman joustavan ja valinnanmahdollisuuksia lisäävän sekä erilaisia perheitä yhdenvertaisesti kohtelevan mallin perusperiaatteet jaetaan laajasti.

– Lähes jokaisella puolueella ja työmarkkinakeskusjärjestöillä on tuoreet valmiit mallit, jotka ovat hämmästyttävän lähellä toisiaan. Vaikka erojakin on, niin yhteisen sävelen löytäminen on varmasti saavutettavissa.