Palta jäi kaipaamaan hallitukselta rohkeampia uudistuksia

Hallituksen puoliväliriihessä päättämät panostukset innovaatioihin ja osaamiseen, julkisen sektorin digitalisaatioon sekä työmarkkinoiden toimivuuteen ovat Paltan mukaan välttämättömiä ja oikean suuntaisia.

Yritysten kilpailuympäristön muutokset ja teknologian murros ovat Paltan mukaan kuitenkin niin suuret ja vauhti nopea, että yhdistys olisi toivonut rohkeampia uudistuksia erityisesti yritysten kasvun ja uudistumisen vauhdittamiseen.

Palta pitää myös valitettavana, että yritystukijärjestelmän uudistaminen jäi käytännössä toteuttamatta.

– Yritystukien uudelleenarviointi ja karsimisen vaikeus osoittivat taas kerran, minkälaiseen silmukkaan pitkän ajan kuluessa kehittynyt yritystukiviidakko on hallituksen ajanut. Kokonaisarviointi tukijärjestelmien uudistamiseksi on todellakin tarpeen ja työtä on jatkettava vielä tällä hallituskaudella, toteaa Palvelualojen työnantajat Palta ry:n toimitusjohtaja Riitta Varpe.

Valtion ja kuntien digitalisaation edistäminen on kuitenkin hallituksen työlistalla, mitä Palta pitää erinomaisena. Parhaat tulokset saavutetaan Paltan mukaan julkisten toimijoiden ja yksityisten yritysten yhteistyöllä.

Kannustinloukkujen purkamisella aikaan saatavat työllisyysvaikutukset ovat Paltan mukaan oikea signaali, mutta nyt tehdyistä ratkaisuista saatavat tulokset ovat marginaalisia. Lisäksi nollatuntisopimusten käyttöä rajaamalla heikennetään työllistymismahdollisuuksia.

Sen sijaan Palta pitää tervetulleena 50 miljoonan euron satsausta työvoimapalvelujen uudistamiseen ja toivoo tässäkin yhteistyömallien rakentamista julkisten ja yksityisten toimijoiden välille.