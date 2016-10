Keskustan Mikko Kärnä: Jalo tarkoitus on muuttunut siirtolaisten ja pakolaisten työntötekijäksi

Ihmissalakuljetus on nyttemmin maailmanlaajuisesti suurempaa rikollista liiketoimintaa kuin huumekauppa ja asekauppa yhteensä. Sen arvoksi arvioidaan jopa yli sata miljardia euroa ja luku ovat kasvussa.

– Ihmissalakuljetus on erityisen iljettävää, koska siinä muutetaan ihmisten hätä ja unelmat rikollisten ansaintavälineiksi. Ilmiöön liittyy myös kaiken tasoista hyväksikäyttöä. Esimerkiksi Libyan kautta Eurooppaan pyrkivät naiset on käytännössä kaikki raiskattu useaan otteeseen matkan aikana, toteaa Mikko Kärnä. Hän on tällä hetkellä eduskunnan hallintovaliokunnan matkalla Välimerellä.

Hänen mukaansa ihmissalakuljetusta voidaan sanoa moderniksi orjakaupaksi, mutta sillä erolla, että orjakaupassa kauppiailla oli intresseissä pitää mahdollisimman moni orjista hengissä.

– Ihmissalakuljetuksessa tällaista intressiä ei läheskään aina ole, ja moni kuolee tai tapetaan matkan aikana, kun rahat on jo kerätty etukäteen. Ihmissalakuljettajien uhrit eivät yleensä tiedä, millaiselle matkalle he ovat lähdössä ja moni Eurooppaan saapunut sanoo, ettei koskaan olisi lähtenyt matkalle, jos olisi tiennyt, millaisiin koettelemuksiin joutuu. Kärnä kirjoittaa blogissaan.

Hänen mielestään Eurooppa on ilmiön edessä tällä hetkellä käytännössä aseeton.

– EU:n Välimeri-operaatio, jonka tarkoitus on hyvä ja jalo, on muuttunut siirtolaisten ja pakolaisten työntötekijäksi, joka hyödyttää eniten ihmissalakuljettajia. Rikollisten toimintaan ei päästä puuttumaan, koska Libyassa ei ole toimivaa hallintoa. Voimakeinot olisivat välttämättömiä, mikäli tämä moderni orjakauppa aiotaan lopettaa, Kärnä kirjoittaa.

Asian ympärillä käytävää keskustelua hän pitää vaikeana, sillä sitä dominoivat ne kuuluisat kaksi ääripäätä.

– Amnestyn ja erilaisten pakolaisjärjestöjen linjana näyttää olevan, että ainoa mahdollisuus asian ratkaisemiseksi on laillisten reittien luominen Eurooppaan. Toisaalla taas vaaditaan rajojen täydellistä sulkemista.

– Olen samaa järjestöjen kanssa samaa mieltä laillisten reittien luomisen tärkeydestä, mutta samaan aikaan kun näitä reittejä työperäiselle maahanmuutolle luodaan, on varmistettava, että laittomat reitit tukitaan. Todellisuus on myös se, että kaikkia halukkaita emme voi koskaan tänne ottaa, Kärnä painottaa.

– Kansainvälisen suojelun tarpeessa oleville on tarjottava kansainvälistä suojelua, mutta nyt ei pääasiassa ole kyse siitä. On kyse laittomasta siirtolaisuudesta ja ihmissalakuljetuksesta, hän jatkaa.

Kärnä perää EU:lta ja Suomella rohkeutta ihmissalakuljetuksen lopettamiseksi.

– Ihmissalakuljettajina toimivien ihmissaastojen kimppuun on oltava valmiina iskemään häikäilemättömästi kaikin mahdollisin keinoin. Meidän on myös välttämätöntä lähettää viesti, että laittomia reittejä pitkin perusteetta saapuville Euroopan ovet pysyvät suljettuina, hän toteaa.

– Samalla on muistettava, että muureja rakentelemalla emme tästä selviä ja kestävät ratkaisut on luotava yhdessä. Paradoksaalisesti meidän on kyettävä yhtäaikaiseen keskusteluun niin maahanmuutosta kuin vastamaahanmuutostakin ja muistettava, että inhimillisyyden lisäksi nyt vaaditaan myös realismia, Kärnä kirjoittaa.