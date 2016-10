Neljä kansanedustajaa vaatii moninkertaistamaan Suomen pakolaiskiintiön

Kansanedustajanelikon mielestä turvapaikanhakijatilanne on hallinnassa, joten kiintiöpakolaisten määrän voisi moninkertaistaa.

Syysi he sanovat Syyrian sisällissodan.

– Lähes viisi miljoonaa syyrialaista on joutunut pakenemaan sotaa naapurimaihin. Yksin Turkissa on paossa 2,5 miljoonaa syyrialaista. Tämän vuoden puolivälissä hallitukset olivat luvanneet alle puolet niistä varoista, joita apujärjestöt tarvitsisivat syyrialaispakolaisten auttamiseen. Tilanne on kestämätön. Sen seurauksena miljoonat sotaa pakenevat joutuvat elämään epäinhimillisissä oloissa, sanovat Emma Kari, Eva Biaudet, Li Andersson ja Erkki Tuomioja.

– Syyriassa ja Euroopan rajoilla on valtava inhimillinen hätä. Hallitus on vastannut tähän historialliseen humanitaariseen kriisiin pienentämällä pakolaiskiintiötä, mikä on häpeällistä. Tämä ei ole se aika, kun ihmisyydestä voidaan luopua, sanoo Emma Kari.

– Humanitaarinen hätä ei ole vaikuttanut pysyvästi Suomen pakolaiskiintiöön. Vuosina 2014 ja 2015 pakolaiskiintiötä nostettiin väliaikaisesti 300:lla hengellä Syyrian tilanteen vuoksi. Nyt tämäkin väliaikainen kasvu on leikattu pois. Samaan aikaan humanitaarinen tilanne Syyriassa on vain pahentunut ja Aleppon tilanne on katastrofaalinen, toteaa Erkki Tuomioja.

Vuodesta 2001 alkaen Suomeen otettavien kiintiöpakolaisten määrä on ollut 750 henkilöä vuodessa. Tästäkin suurin osa vastaanotetaan EU:n yhteisten sopimusten kautta.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan Syyrian sisällissota on johtanut suurimpaan humanitaariseen kriisin sitten toisen maailmansodan.

Kansanedustajakvartetti sanoo, että useat hallituksen ministerit ovat todenneet julkisuudessa, että pakolaiskiintiötä voitaisiin nostaa huomattavastikin, ”kunhan turvapaikanhakijatilanne saadaan ensin hallintaan”.

Karin, Biaudet’n, Anderssonin ja Tuomiojan mukaan nyt tilanne on hallinnassa. Suomeen arvioidaan saapuvan tänä vuonna kolmanneksen vähemmän turvapaikanhakijoita kuin mitä oli ennakoitu ja viidennes siitä, mitä viime vuonna.