Touko Aalto: Seuraavaksi vihreistä pääministeripuolue

Vihreiden puheenjohtajaksi lauantaina valitun kansanedustaja Touko Aallon mukaan Suomen valtti on vakaus. Hänen mukaansa se on arvokas voimavara, josta politiikassa on pidettävä kiinni. Parhaiten se onnistuu hänen mielestään laajapohjaisella ja pitkäjänteisellä päätöksenteolla.

– Vakaus on voimavara, jonka täyttä arvoa emme vielä täysin ymmärrä. Yhteiskunnallinen pitkäjänteisyys on keskeistä monella saralla. Ei ole yhdenkään puolueen eikä yhteiskunnan etu, jos jokainen vaalikausi kuluu edellisten hallitusten päätösten tyhjäksi tekemiseen, Touko Aalto sanoi linjapuheessaan sunnuntaina.

Yhteiskunnan arvot mitataan hänen mukaansa siinä, miten se pitää huolta heikoimmistaan.

– Tarvitaan sekä toimiva yleinen turvaverkko että huomiota niihin, jotka ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa.

Vihreiden puheenjohtaja kertoi esimerkkeinä, että puolue saimme vuonna 2012 Kurikassa 15 ääntä ja nyt 505. Kannonkoskella hän kertoi ensimmäisten vihreiden ehdokkaiden nostaneen koko listansa valtuustoon.

– Tämä on erinomainen alku. Alku nimenomaan siksi, että me pystymme vielä paljon suurempaankin. Vihreät on vahva, koko Suomen yleispuolue. Seuraavaksi on aika tehdä vihreistä pääministeripuolue.

Aalto peräänkuuluttaa politiikalta ympäristövelan huomiointia. Hänen mukaansa ihmisoikeudet ja tasa-arvo tarvitsevat myös tässä ajassa puolustajia enemmän kuin koskaan aiemmin.

– Feministinä minulle on tärkeää, että ihmisoikeudet ja tasa-arvo ovat läsnä kaikessa, mitä teemme. Ne ovat politiikkamme kulmakiviä, jotka on tehtävä näkyväksi jokaisella politiikan osa-alueella. Meidän on puolustettava kaikkien sukupuolten oikeuksia, jokaisen koskemattomuutta, mielipiteenvapautta ja oikeutta olla oma itsensä.