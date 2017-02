Timo Soini varoittaa työmarkkinajärjestöjä: On vaarallista, jos saavutukset jyrätään raunioiksi

Perussuomalaisten puheenjohtajan, ulkoministerin Timo Soinin mukaan Suomi on vihdoin saatu talouskasvun tielle, jonka ansiosta työllisyys on kohentunut.

– Kasvu on vasta oraalla. Investointi-ilmapiiri on merkittävästi parantunut. Tämä kehitys on mahdollistettu ratkaisuhakuisella yhteistyöllä kolmikannassa. Vaikeiden vaiheiden jälkeen on hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen keskinäistä luottamuspääomaa kasvatettu, Soini sanoo.

– On vaarallista, jos työnantajajärjestöt ja ay-liike jyräävät keskinäisellä riitelyllä kaiken nyt saavutetun raunioiksi. Tässä taistelussa häviävät vain suomalaiset duunarit ja yritykset. Maltti on nyt valttia. Uskon, että keskusjärjestösopimusten tilalle pystytään liittotasolla räätälöimään alakohtaisesti työntekijöiden kannalta turvallisemmat ja yrityksen kannalta toimivammat sopimukset.

Soinin mukaan työmarkkinaosapuolille pitäisi antaa työrauha sopimusten solmimiseen.

– Jos sopimuksia ei saada aikaan, vaihtoehto on lakitie. Korvata sopimukset lailla, on aina huono vaihtoehto niin työtekijöille kuin työnantajillekin. Se tuhoaa vakautta ja ennustettavuutta varmistaneen Suomen sopimusmallin.