Timo Soini: En hae jatkokautta perussuomalaisten johdossa

Perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini ei hae jatkokautta puolueen johdossa. Hän kertoo päätöksestä blogissaan.

– En hae jatkokautta Jyväskylän puoluekokouksessa kesäkuun alussa. Edessä on jotakin muuta. Päätös ei ollut helppo, mutta se on oikea. Kaikkien kannalta, Soini kirjoittaa.

Soinin mukaan hänen ilmoituksestaan alkaa kisa perussuomalaisten puheenjohtajuudesta.

– Se tekee perussuomalaisista tämän kevään kiinnostavimman puolueen. Kilpa on puolueelle oikein ymmärrettynä suuri mahdollisuus.

– Johdan puoluetta kesäkuuhun asti. En minä maailmasta ja puolueesta mihinkään katoa. Hoidan sen, mikä hoitaa pitää. Puolue on hyvässä taloudellisessa ja toiminnallisessa kunnossa, Soini kirjoittaa.

Hän sanoo ulkoministerin tehtävän olevan hänelle suuri kunnia.

– Olen hoitanut vaativaa tehtävää hyvin. Mielelläni jatkaisin siinä vaalikauden loppuun. Tämä riippuu useammasta asiasta, aivan ensiksi siitä, että puolue jatkaa hallituksessa.

Hän kirjoittaa kannattavansa voimakkaasti perussuomalaisten pysymistä hallituksessa.

– Siellä voi vaikuttaa ja saa aikaan tuloksia. Minulla on runsaasti kokemusta oppositioasemasta, tiedän näiden asemien eron. Kyse on siitä, miten puolueen linjaa menestyksekkäästi ajetaan ja puolustetaan. Se voidaan tehdä sekä oppositiosta että hallituksesta käsin. Tällä hetkellä hallitus on parempi paikka, Soini toteaa.

Helpottunut ja haikea

Soini kirjoittaa, että olo on päätöksen tehtyäni sekä helpottunut että haikea.

– En minä enää kunnolla muista millaista arki oli ennen puolueen puheenjohtajuutta. Olen sulkenut kotioven lukemattomia kertoja lähtiessäni perussuomalaisten asialle. Onneksi olen näiden reissujen jälkeen myös saanut avata kotioven yhtä monta kertaa.

Hänen mukaansa tilanne on muuttunut.

– On syntynyt uusi tilanne. Toivon, että kenttä hyväksyy ratkaisuni. Nekin, joihin se ottaa kipeästi. Tiedän, että teitä on paljon. Niin monta kannustusta jatkopestiin olen saanut. Te olette tukeneet minua aina ja kaikissa tilanteissa. Mahdollistaneet yhteiset vaalivoittomme. Jytkyn ja muut vaalimenestykset. Tukekaa minua myös nyt, Soini pyytää.

– Hyvä tästä tulee ja hyvin tämä menee. Uskoa ja rohkeutta se vaatii. Samalla tavalla kuin SMP:ssa 1979. Täytyy tehdä oikea päätös oikeaan aikaan. Se päivä on tänään, kevään korvalla.