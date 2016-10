SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat suhtautuvat kriittisesti opposition toimintaan

Viidesosa (20 prosenttia) suomalaisista pitää opposition toimintaa hyvänä. 64 prosentin mielestä se on onnistunut melko huonosti esittäessään vaihtoehtoja hallituksen politiikalle, selviää Kantar TNS Oy:n tekemästä puoluebarometrista.

Opposition toiminnan laadun arvioiminen jakaa kolmen suurimman oppositiopuolueen kannattajat enemmän tai vähemmän kahtia. SDP:n kannattajien enemmistö (56 prosenttia) ja vihreistäkin varsin moni (45 prosenttia) suhtautuu sen toimintaan kriittisesti. Vasemmistoliittolaisista 39 prosenttia jakaa saman käsityksen.

Hallituspuolueiden kannattajilta ei oppositiolle kiitosta juuri heru. Kokoomuslaisista 86 prosenttia pitää sen saavutuksia kehnoina. Keskustalaisista 79 prosenttia on samaa mieltä ja perussuomalaisista 74 prosenttia.

Barometrin mukaan runsas neljäsosa (27 prosenttia) suomalaisista ajattelee Juha Sipilän (kesk.) hallituksen onnistuneen tehtävissään vähintään melko hyvin. Selvä enemmistö (64 prosenttia) on asiasta päinvastaista mieltä, todeten toiminnan olleen vähintään melko huonoa.

Hallituksen arvosanat ovat hieman kohentuneet. Aiemmin tänä vuonna (huhtikuussa) 20 prosenttia arvioi sen onnistuneen vähintään melko hyvin. Sen toimintaa hyvänä pitäviä on siten nyt seitsemän prosenttiyksikköä enemmän kuin noin puoli vuotta sitten.

Hallituksella on kuitenkin vielä jonkin verran matkaa sille vuosi sitten mitattuun tulokseen. Silloin 36 prosenttia kertoi olleensa tyytyväinen sen toimintaan.

Pitemmässä tarkastelussa tämänhetkinen arvosana sijoittuu heikoimpiin noteerauksiin. 1990-luvun puolivälin jälkeen kansalaiset ovat arvioineet hallituksen työtä negatiivisemmin vain viidesti (tuorein mittaus oli 49. keväästä 1991 lähtien).

Barometrin mukaan ikääntyneet, akateemisesti koulutetut, johtavassa asemassa olevat, ylempinä toimihenkilöinä työskentelevät sekä hyvätuloiset ovat hallitukseen keskimääräistä tyytyväisempiä. Kuitenkin myös näiden väestöryhmien keskuudessa merkittävä osa antaa sille heikkoja arvosanoja.

Hallitus saa merkittävämmin tunnustusta vain keskustalaisilta ja kokoomuslaisilta. Keskustalaisista 18 prosenttia arvioi hallituksen toiminnan hyväksi ja 44 prosenttia melko hyväksi. Kokoomuslaisten keskuudessa vastaavat luvut ovat 4 ja 60 prosenttia.

Perussuomalaisten selkeä enemmistö suhtautuu hallitukseen kriittisesti. 72 prosenttia heistä ajattelee hallituksen toimineen huonosti tai melko huonosti. Puolueen kannattajista vain 25 prosenttia (eli käytännössä yhtä suuri osa kuin väestöstä keskimäärin) pitää hallituksen toimintaa hyvänä tai melko hyvänä.

Vihreistä 93 prosenttia suhtautuu halitukseen kriittisesti, vasemmistoliittolaisista (83 prosenttia) ja sosialidemokraateistakin (81 prosenttia) melkein yhtä suuri osa.

Kantar TNS Oy (entinen TNS Gallup Oy) on toteuttanut tutkimuksen 30.9. - 11.10.2016. Tutkimus on toteutettu GallupForumissa. Haastateltu joukko edustaa maamme 15 - 74 vuotta täyttänyttä väestöä (pl. ahvenanmaalaiset). Äänestämistä koskevat kysymyksenasettelut esitettiin äänestysikäisille. Haastattelujen kokonaismäärä on 1 261. Tutkimustulosten virhemarginaali on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.

