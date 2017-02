Mika Ebeling kristillisdemokraattien pormestariehdokkaaksi Helsingissä

Helsingin kristillisdemokraatit ovat yksimielisesti nimenneet pormestariehdokkaakseen KD:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Mika Ebelingin.

– Tahdon jokaisen kaupungin työntekijän muistavan, että hän on kaupunkilaisten palvelija. Jos tulen valituksi pormestariksi, kaupunkilaiset saavat ottaa minuun yhteyttä, mikäli eivät saa kaupungilta asianmukaista palvelua. Lisäksi tahdon pitää huolta, että kaupungilla on varaa kaikkeen siihen, mitä ihmiset tarvitsevat, Mika Ebeling lupaa tiedotteessaan.

Mika Ebeling on toiminut Helsingin kaupunginvaltuutettuna vuodesta 1997 ja aikaisemmin muun muassa joukkoliikennelautakunnassa/HKL:n johtokunnassa 20 vuoden aikana.

Ebeling on jäsenenä varhaiskasvatuslautakunnassa sekä on kristillisdemokraattien puoluevaltuuston jäsen. Koulutukseltaan Ebeling on teologian maisteri, ja hän toimii raamattukouluttajana ja pastorina.

– Päätimme asettaa oman pormestariehdokkaan, koska pitkäaikainen kaupunginvaltuutettu Mika Ebeling sopii erinomaisesti vaikuttamaan tämän kaupungin menestykseen ja kaikkien helsinkiläisten hyvinvointiin, toteaa KD:n Helsingin piirin puheenjohtaja Tuulikki Tepora.