Susanna Huovinen: Pakolaiset ja translaki SDP:n politiikan keskiöön

– SDP on ollut ja on ihmisoikeuksien ja globaalin oikeudenmukaisuuden puolustaja. On hyvä pysähtyä kysymään, ovatko nämä teemat näkyneet riittävästi toiminnassamme, ja miten voisimme otettamme näissä terävöittää, kansanedustaja Susanna Huovinen kysyi Jyväksylän työväenyhdistyksen jäsenpäivässä.

Hänen mukaansa puolueen julkinen kuva on liiaksi keskittynyt työelämäkysymysten ympärille, vaikka politiikassa pitäisi olla laaja-alainen ote.

– Länsimaiden sosialidemokraattisten puolueiden lähtökohtana kaikelle poliittiselle toiminnalle on aina ollut jokaisen ihmisen jakamaton ja loukkaamaton ihmisarvo. Käytännön politiikan tasolla tämä voi tarkoittaa esimerkiksi rasismin vastaista työtä, maahanmuuttajien auttamista, kehitysmaiden tukemista ja erilaisten vähemmistöjen oikeuksien puolustamista. Nämä ovat SDP:lle aivan yhtä perinteisiä ja luontaisia aiheita kuin työelämäkysymyksetkin.

Huovisen mukaan puolue voisi nostaa linjauksissaan keskeisempään rooliin pakolaiskiintiön tuntuvan nostamisen, kotoutumisen koordinaation ja resurssien kohentamisen, naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn parantamisen sekä translain eteenpäin viemisen.

Tänään julkaistussa Helsingin Sanomien haastattelussa puolueen varapuheenjohtaja Sanna Marin katsoi, ettei puolue ole onnistunut vetoamaan nuoriin arvoliberaaleihin.

– Kuntavaaleissa hävisimme kasvavilla kaupunkiseuduilla. Emme näytä enää uskottavalta vaihtoehdolta nuorelle arvoliberaalille sukupolvelle, hän totesi haastattelussa.

Entinen SDP:n kansanedustaja sekä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n entinen puheenjohtaja Risto Kuisma puolestaan sanoi, että ilman ay-liikkeen kanssa tehtävää yhteistyötä kyse olisi muutaman kansanedustajan pikkupuolueesta.