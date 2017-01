Keskustan Anttila Hämeen Sanomissa: Toimittajat mustaavat mielikuvan päättäjien oikeudentajusta

– Jotkin valtakunnan medioista näyttävätkin kadottaneen kyvyn erottaa rakentavan kritiikin ja tuhoavan epäilyksen toisistaan. Siinä missä avoimesti ja vastuullisesti tapahtuva kritiikki on yhteiskuntaa rakentavaa, tuomareina toimivat toimittajat mustaavat epäilyksen varjollaan mielikuvan päättäjien oikeudentajusta, kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila kirjoittaa Hämeen Sanomissa.

Edustaja on huolissaan totuuden merkityksen vähenemisestä vaaliuurnilla.

– Vapaa ja riippumaton media toimii parhaimmillaan kansanvallan ja valtaapitävien välisenä keskustelufoorumina. Perinteisesti tämä yhtälö on toiminut ja Suomella on ollut kunnia olla maailman ykkönen lehdistönvapautta mittaavassa indeksissä. Tuo suhde toimii kuitenkin reilusti vain silloin, kun valtaapitävillä on oikeus kommentoida heitä koskevia juttuja ja oikaista mahdollisia vääriä mielikuvia.

Anttila kantaa huolta median lisäksi myös eduskunnan salikeskustelun tasosta.

– On hälyttävää, että tuo keskustelun taso on viimevuosina muuttunut entistä enemmän toistemme sättimiseksi, jopa henkilökohtaisuuksiin mennen. Meidät kansanedustajat on valittu tekemään päätöksiä kansakunnan parhaaksi ja se edellyttää meiltä keskinäiseen luottamukseen perustuvaa yhteistyökykyä, sivistynyttä käytöstä ja aitoa tahtoa.