RKP:n Stefan Wallin: Perussuomalaiset yrittävät pelastautua hyökkäämällä ruotsin kieltä vastaan

RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Stafan Wallinin mukaan perussuomalaisten yrittävät ottaa vapaaehtoisen kouluruotsikokeilun keinokseen kamppailla puolueen heikkoa tilaa vastaan. Perussuomalaiset ovat hänen mukaansa pyrkineet hallituksessa jarruttamaan ammattikoulutuksen uudistusta vaatimalla vapaaehtoisen kouluruotsin kokeilun laajentamista.

– Puolueen surkea kuntavaalitulos, meneillään oleva puheenjohtajakisa ja kaikki petetyt vaalilupaukset uhkaavat vaikuttaa koko hallituksen toimintakykyyn, Wallin sanoi Varsinais-Suomen RKP:n piirikokouksessa Turussa avatessaan yleispoliittista keskustelua.

Hänen mukaansa ei ole yllätys, että "perussuomalaiset nyt alkavat harrastaa poliittista lehmänkauppaa yhdistäessään kaksi toisiinsa täysin liittymätöntä hallituksen asiaa".

– Kun toinen puolueen puheenjohtajaehdokkaista lisäksi on Suomalaisuuden liiton puheenjohtaja, on yllätyksetöntä, että maalitauluksi joutuu toinen kotimainen kieli, Wallin sanoo.

Työllisyyden kasvu ja sote-uudistus näyttävät hänen mukaansa olevan perussuomalaisille pienempiä kysymyksiä kuin ruotsin kielen aseman alasajo.

– Jos hallituspuolue alkaa sabotoida koko hallitustyöskentelyä oman sisäisen poliittisen ahdinkonsa takia, on vain yksi tapa pysäyttää se. Pääministeri Juha Sipilän on osoitettava johtajuutta ja palautettava järjestys. Se hänen on tehtävä jo hallituksen maanantaina ja tiistaina käytävän puoliväliriihen yhteydessä.