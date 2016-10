Ville Niinistö: Tämä häpeällinen esitys on torjuttava

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö pitää uskomattomana Verkkouutisten uutista työttömyysturvan aktiivimallin ulottamisesta ansioturvan lisäksi perusturvaan.

– Se tarkoittaisi ihmisten painamista yhä syvemmälle köyhyyteen ja ulkopuolisuuteen. Jo nyt Suomessa perusturva on aivan liian alhainen. Esitys on häpeällinen ja hyvin mahdollisesti perustuslainvastainen – ja kertoo hallituksen kovasta arvomaailmasta, jossa työttömyys on työttömän oma vika. Se ei saa tulla hyväksytyksi, Niinistö kirjoittaa Facebook-sivullaan.

Hallitus päätti lokakuun alussa, että työttömyysturvan aktiivimallin valmistelu etenee työllisyystyöryhmän muistiossa esitetyn mallin mukaisesti, vaikka työryhmä ei ollut yksimielinen eivätkä työmarkkinakeskusjärjestöt ole sitoutuneet malliin.

Työllisyysryhmän muistiossa esitetään, että työttömyysturvan uudet omavastuupäivät ulotetaan ansioturvan lisäksi myös perusturvaan, ja näin sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Esko Salo kertoi Verkkouutisille lähtevänsä valmistelemaan hallituksen lakiesitystä.

Peruspäivärahan määrä on 696,60 euroa kuukaudessa vuonna 2017. Yhden omavastuupäivän vaikutus perusturvaan olisi työryhmän muistion mukaan 32,40 euroa kuukaudessa ja laskisi tuen määrän 664,20 euroon kuukaudessa.

Aktiivimalli tulisi voimaan perusturvan osalta samaan aikaan kuin ansiosidonnaisen työttömyysturvankin osalta eli tammikuun alussa 2018. Ensimmäinen kolmen kuukauden tarkastelujakso alkaisi kuitenkin jo lokakuun alussa vuonna 2017.

"Sosiaaliturvan kyykyttämisen ja byrokratian kiristämistä"

Uudessa työttömyysturvan aktiivimallissa työttömien aktiivisuutta tarkastellaan kolmen kuukauden välein. Omavastuupäiviä ei aseteta, mikäli työtön on ollut edeltävän kolmen kuukauden aikana töissä vähintään 18 tunnin ajan neljän viikon aikana tai osallistunut työllistymistä edistäviin palveluihin viiden päivän ajan. Mikäli työtön ei täytä kyseisiä ehtoja, hänelle tulee yksi työttömyysturvan omavastuupäivä kuukaudessa.

– Koko ajatus työttömyysturvan omavastuupäivien määräämisestä sen perusteella, onko työtön ollut "aktiivinen" on sosiaaliturvan kyykyttämisen ja byrokratian kiristämistä. Varsinkin taloudellisesti vaikeana aikana satunnaisten keikkahommien tai koulutuksen saaminen ei välttämättä ole mitenkään kiinni ihmisen omasta aktiivisuudesta. Ehdotus vain rankaisee eniten niitä, joilla on jo elämässään vaikeaa ja he ovat vaikeasti työllistettävässä asemassa. Miten sellainen heikompiosaisen päähänpotkiminen kannustaisi ketään, Niinistö ihmettelee.

Hänen mukaansa hallituksen esityksen lopputuloksena yhä useampi ajautuisi muiden sosiaalitukien varaan.

– Tällä hetkellä toimeentulotuki on sellainen katiska, että kun sen varaan joutuu, on sieltä kannustin- ja byrokratialoukkojen takia lähes mahdotonta myös nousta, Niinistö toteaa.

– En voi ymmärtää, miten Suomessa voi olla niin kovien arvojen hallitus, että se harkitsee tällaista ihmisten perusturvan heikentämistä ja heikompiosaisten tietoista nurkkaan ajamista. Tämä esitys on torjuttava, ja siihen me tarvitsemme laajaa kansalaiskeskustelua – ihmisten huolia ja sosiaalipolitiikan asiantuntijoiden näkemyksiä on kuultava, jotta tämä esitys voidaan kaataa, Niinistö linjaa.