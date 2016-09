Viikonlopun sää on aurinkoinen, mutta vaarallisen tuulinen

Sää jatkuu aurinkoisena, mutta paikoitellen todella tuulisena lauantain aikana. Jonkin verran paikallisia kuurosateita saadaan maan keskivaiheilla sekä aivan pohjoisimmassa Lapissa.

Maan etelä- ja keskiosaan on annettu lauantaiksi tuulivaroitus. Lännen ja lounaan välinen tuuli on nopeudeltaan jopa 15 metriä sekunnissa. Merialueilla nopeus on vieläkin suurempi, ja aallonkorkeuden arvioidaan Suomenlahdella ja Pohjois-Itämerellä ylittävän 2,5 metriä.

Päivän lämpötilat nousevat etelässä noin 15 asteeseen, pohjoisemmassa jäädään 10 plusasteen tietämille. Sunnuntaiksi ennuste lupaa muutaman asteen lämpimämpää ja aurinkoisempaa säätä. Pouta jatkuu myös alkuviikolla.