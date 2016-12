Viikonloppua vietetään pakkassäässä, etelässä aurinkoista

Etelä-Suomessa on viikonloppuna aurinkoista.

Foreca ennustaa viikonlopun sään olevan koko maassa selkeä ja kylmä. Itä-Lapissa voidaan lauantaina saada lumikuuroja. Etelässä ja Keski-Suomessa on koko viikonlopun aurinkoista, sunnuntaina on hieman pilvisempää.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan Suomessa vallitsee kylmä pohjoinen ilmavirtaus. Maan länsiosissa lämpötila on 4–10 pakkasastetta, yöllä 8–14 pakkasastetta. Idässä lämpötila on lauantaina –6:sta –10:een astetta, yöllä –9:stä –14:een astetta. Sunnuntaina idässä on Forecan mukaan kylmempää, päivälämpötila voi valua lähelle –15 astetta.

Maan pohjoisosissa lämpötila on viikonloppuna 8–12 pakkasastetta, yöllä enimmäkseen –10 ja –20 asteeen välillä.