Juhana Vartiainen tyrmää Björn Wahlroosin: Suomen vaikeuksissa kyse etujärjestövallasta

Kansanedustaja Juhana Vartiaisen (kok.) mielestä parlamentarismin suunta, johon presidentti Mauno Koivisto Suomea vei poispäin presidenttivallasta, oli oikea.

– Toisaalta on ilmeistä, että parlamentaarinen päätöksenteko, yhdessä epävakaiden hallituskoalitioidemme ja etujärjestövallan kanssa, ei ole taannut riittävän kaukokatseista talouspolitiikkaa, Vartiainen kirjoittaa blogissaan ja ottaa esille talousvaikuttaja Björn Wahlroosin perustuslakiuudistusta koskevan kannanoton.

Wahlroos sanoi vastikään Talouselämän haastattelussa, että suomalaisten pitäisi myöntää perustuslakiuudistuksen olleen valtava virhe. Presidentti Urho Kekkosen kauden jälkeen presidentin valtaa haluttiin rajoittaa. Perustuslakiuudistuksessa presidentin valta kapeni, ja eduskunnan ja pääministerin mahti kasvoivat. Wahlroos mielestä vallan täydellinen parlamentarisointi ei toimi, vaan kyky tarttua ongelmiin on heikentynyt dramaattisesti.

Ranska ja Ruotsi päinvastaisia esimerkkejä

Vartiainen ei ole vakuuttunut siitä, että presidenttivaltaisessa järjestelmässä olisi tehty parempia talouspoliittisia päätöksiä. Hän huomauttaa, että presidenttivaltainen Ranska on myös kohtalokkaasti jäljessä taloutensa uudistamisessa.

– Suomen vaikeuksissa on ennen kaikkea kysymys etujärjestövallasta ja liian heikosta valtiovallasta. En ole vakuuttunut siitä, että vahva presidentti olisi tässä suhteessa ollut parempi, Vartiainen kirjoittaa.

Ruotsi puolestaan on kyennyt harjoittamaan Vartiaisen mukaan joka suhteessa parempaa talouspolitiikkaa, vaikka maasta puuttuu kokonaan presidentiaalinen valtionpäämies.

– Sen sijaan siellä on vahva meritokraattinen virkamiestraditio ja vahva hallitusvalta, joka ei kysy lupaa etujärjestöiltä, Vartiainen toteaa.

Vartiainen myöntää kuitenkin, että Suomessa on vielä nähtävä hallitus, joka uskaltaa tehdä riittävän itsenäisiä ja kaukokatseisia talouspoliittisia ratkaisuja järjestöjäkin uhmaten.

– The jury is still out. Mauno Koiviston perintöä kunnioitamme parhaiten tarttumalla rohkeasti tämän hetken uudistustarpeisiin, tabuja pelkäämättä, Vartiainen linjaa.