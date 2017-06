Timo Soini: Emme kaipaa minkään sortin vallankumousta

– Sain pari viikkoa sitten potkut itse perustamastani puolueesta, jonka puheenjohtajana olin kaksikymmentä vuotta. Hätkähdyttävä lause. Totta se kuitenkin on, ulkoministeri ja entinen perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini kirjoittaa vieraskolumnissa Maaseudun Tulevaisuudessa.

Hän käy läpi Suomen taloustilannetta, kansainvälisen tilanteen epävakautta ja terroriuhkia.

– Nyt ei ole aika keikuttaa Suomen venettä. Emme kaipaa minkään sortin vallankumousta. Hommat on hoidettava, Soini toteaa.

– Ensi töiksemme tällä hieman muokatulla hallituspohjalla on jo poistettu Yle-vero 400 000 pienituloiselta. Aatteen ja tavoitteiden mukaista politiikkaa tehdään. Vain hallituksessa voi vaikuttaa. Suomen asioita ei jätetä kesken.

Hänen mukaansa "perussuomalaisten on hyvä jatkaa elämäänsä Vesa-Matti Saarakkalan ja Timo Soinin johdolla tehdyillä ohjelmilla, Jukka Jusulan suunnittelemalla logolla ja Raimo Vistbackan johdolla laadituilla säännöillä. Kannattaa muistaa historia".

– Olen surullinen, että kaksikymmentä vuotta johtamani puolue hajosi saman tien kun luovuin puheenjohtajuudesta. Totta kai olen. En minä tätä olisi halunnut nähdä. Perussuomalaiset tekivät pitkän työn nollasta hallitukseen. Neljän miehen saunareissusta viiden ministerin puolueeksi. Kaikki tuo katosi muutamassa tunnissa.

Soinin mukaan hän halusi viimeiseen asti uskoa yhteiseen ja yhtenäiseen puolueeseen ja puolueen johtajana pitää tuota uskoa yllä.

– Lähdin kokoukseen hyvillä mielin. Kirjoitin siitä tälläkin palstalla viime kuussa. Sitten syntyi uusi tilanne. Mikään ihmisten tekemä ei ole ikuista. Ei edes perustamani puolue. Ainakaan minulle.

– Pitää ajaa isänmaan etua eikä louskuttaa. Tilanne on klassinen. Kannattajani eivät selityksiä kaipaa ja vastustajat eivät niitä usko. Isänmaan asialla on kunnia olla. Ja siitä on hyvä jäädä historiaan. Oikealle puolelle.