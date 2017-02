USU: Opiskelijat hakevat maksuhäiriöitä päästäkseen toimeentulotuen piiriin

Yhä useamman opiskelijan opintolaina jää kiinni maksuhäiriömerkinnästä. Maksuhäiriön takia annettujen hylkäävien takauspäätösten määrä on kasvanut koko 2010-luvun.

Viime lukuvuonna Kela antoi yhteensä 7 564 valtiontakauksen hylkäävää päätöstä. Maksuhäiriömerkintä on yleisin syy hylkäävään päätökseen. Viime lukuvuonna pelkkä maksuhäiriö aiheutti 6 473 hylkäystä. Lisäksi hakemus hylättiin 906 kertaa henkilöiltä, joilla oli sekä maksuhäiriö että aiempi opintolaina Kelan perittävänä.

– Tämä on ongelmallista. Kun maksuhäiriö on estänyt lainan takaamisen, on myös opintojen aloittaminen voinut estyä, Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen sanoo.

Opintolaina on valtion takaama laina, jota haetaan pankista. Jos Kela antaa hylkäävän päätöksen valtiontakaukseen, opiskelijan mahdollisuus saada lainaa vaikeutuu merkittävästi.

Hylkäävä takauspäätöksen takia opiskelija saattaa joutua turvautumaan toimeentulotukeen.

– Yhdellä ei ole ensimmäistäkään maksuhäiriötä ja hän hakee lainaa, jonka joutuu maksamaan takaisin. Toisella on maksuhäiriö, jolloin hän ei saa lainaa, mutta voi hakea toimeentulotukea, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Onhan se epäoikeudenmukaista, Aaltonen sanoo.

Opiskelijoiden tiedetään järjestäneen itselleen jopa tahallaan maksuhäiriöitä, jotta he pääsevät toimeentulotuen piiriin.