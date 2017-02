PS:n Tom Packalén: Vihervasemmisto valmis tekemään demokratian vastaisia päätöksiä

– Eduskunnan käsissä on nyt äärimmäisen tärkeä ratkaisu siitä, säilytetäänkö Helsinki-Malmin kenttä ilmailukäytössä vai tuhotaanko melkein sadan vuoden perinteet, Tom Packalén sanoo.

Torstaina eduskunnan käsittelyyn tuleva Lex Malmi -kansalaisaloite on Packalénin mukaan historiallisen tärkeä, sillä kerran tuhottua ei saa enää koskaan takaisin.

– Vihervasemmisto on vuosien ajan kuuluttanut kulttuuriarvojen perään ja vaatinut määrärahoja mitä eriskummallisimpiin hankkeisiin. Missä on vihervasemmiston kulttuuriarvot tilanteessa, jossa kansainväliset asiantuntijat ovat luokitelleet Helsinki-Malmin lentokentän ainutlaatuiseksi kulttuuriperintökohteeksi ja Helsinki-Malmin lentopaikka on Euroopan parhaiten säilynyt liikenneilmailun alkuajoilta asti edelleen alkuperäiskäytössään oleva lentokenttä?

TNS Gallupin viime vuotisen mielipidemittauksen mukaan vain 13 prosenttia Uudenmaan asukkaista kannattaa Malmin tuhoamista, mikäli asuinrakentamisen tarpeet voi täyttää toisin.

Packalénin mukaan Helsingin valtuustossa vihervasemmisto ei ole kuunnellut kansalaisten enemmistön ääntä ja ihmetteleekin sitä, että vihervasemmisto on valmis tekemään demokratian vastaisia päätöksiä.

– Malmin lentokentän kulttuurihistorialliset arvot ovat konkreettisia, eikö aikaisemmista virheistä ole opittu mitään? Kentän tuhoajat, vihervasemmisto etulinjassa, eivät ymmärrä sitä, että tällaisia Malmin lentokentän tapaisia alueita pitää nimenomaan kehittää.

Packalén varoittaa, että vahingot, mihin Malmin lentokentän tuhoaminen johtaa ovat pysyviä, mitä tällaisella vastuuttomalla politiikalla tehdä.

– Malmin tuhoajat pitää saada poliittiseen vastuuseen vastaamaan kansalaisten enemmistölle täydellisen vastuuttomista päätöksistään, hän sanoo.