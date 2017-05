Anna Kontula listasi Suomen tabut: Raiskaukset, naisten väkivaltaisuus, poliisi

Kansanedustaja Anna Kontula (vas.) on listannut Facebook-päivitykseensä julkisen keskustelun tabuja, "kun semmoinen nykyään on tapana".

Hänen Top5-listansa on seuraava:

1. Raiskausten tuomiotilastot.

2. Syrjintä lastensuojelulain tulkinnoissa ja käytännöissä.

3. Ansiosidonnaiset eläkkeet.

4. Naisten väkivaltaisuus.

5. Luottamus poliisiin.

Anna Kontula toteaa ykköskohdastaan eli raiskaustuomioista, että "uhritutkimuksia ja tuomiotilastoja vertailemalla on helppo huomata, että vain joku hassu prosentti tapauksista päättyy tuomioon saakka. Suomessa juoksukaljasta joutuu varmemmin vastuuseen kuin raiskauksesta".

Lastensuojelulain syrjintä hänen mukaansa näkyy siinä, että "ei-syntyperäisiä suomalaisia asuu täällä teltoissa ilman puhdasta juomavettä".

– Heitä voidaan "palauttaa" konfliktimaihin, joissa he eivät ole eläissään käyneet. Jos suomalaislapsia kohdeltaisiin samoin, sitä pidettäisiin törkeänä oikeusloukkauksena.

Tabu n:o 3 on ansiosidonnaiset eläkkeet. Kontula kysyy "miksi minun eläkemaksuistani maksetaan yhdelle sata kertaa suurempaa vanhuuden turvaa kuin toiselle? Eikö tässä nyt olisi tilaa kohtuullistamiselle, ainakin, jos on huolissaan julkisen talouden kestävyydestä, tai vaikka ei olisikaan?".

– Naisten väkivaltaisuus omia lapsiaan kohtaan on herkkä mutta edes jotenkin tunnistettu teema. Parisuhteessa väkivaltaisista naisista ei puhuta senkään vertaa. Seurauksena on, että väkivaltaisuuteensa apua hakeva nainen ei sitä Suomessa saa pääkaupunkiseudun ulkopuolella, Anna Kontula perustelee listanelosta.

Viides kohta eli luottamus poliisiin on kansanedustajan mukaan "Suomessa niin korkealla tasolla, että vertailukohdat löytyvät lähinnä totalitaristisista järjestelmistä. Länsimaisessa demokratiassa tämän pitäisi herättää muutakin keskustelua kuin hurraamista".