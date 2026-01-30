Kolmessa suomalaiskaupungissa radioaktiivista säteilyä – ei vaaraa

Rovaniemellä, Kuopiossa ja Imatralla on havaittu pieniä määriä radioaktiivista säteilyä, kertoo Säteilyturvakeskus (Stuk) tiedotteessaan perjantaina. Tammikuun 12.–19. päivinä kerätyissä ulkoilman näytteissä löytyi Rovaniemellä radioaktiivista mangaania (Mn-54), rautaa (Fe-59) ja kobolttia (Co-60). Kuopion näytteessä oli vain kobolttia. Imatralta kerätyssä näytteessä oli mangaania, rautaa, kobolttia ja lisäksi niobiumia (Nb-95).

Nyt havaittuja radioaktiivisia aineita syntyy Stukin mukaan muun muassa ydinvoimalaitoksissa laitosten käytön aikana, ja niitä voi vapautua ilmaan esimerkiksi huoltotöiden aikana. Usein tämänkaltaisissa tapauksissa radioaktiivisten aineiden lähdettä ei saada selville. Stuk on kuitenkin selvittänyt, että nyt havaitut radioaktiiviset aineet eivät ole peräisin kotimaisista ydinvoimalaitoksista.

Stukilla on kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa ilmanäytteiden keräysasemat, joilla se seuraa radioaktiivisten aineiden pitoisuutta ilmassa. Kerääjät imuroivat suuria määriä ilmaa, jolloin ilmassa ovat hiukkaset jäävät kerääjien suodattimille. Suodattimista voidaan mitata radioaktiivisten aineiden pitoisuudet ja selvittää, mistä radioaktiivista aineista on kyse. Menetelmällä havaitaan erittäin pienetkin radioaktiivisten aineiden pitoisuudet.