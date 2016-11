Amerikkalaislehti: Suomi, Ruotsi ja Norja ovat oman onnensa nojassa Venäjää vastaan

”Viranomaiset Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa ovat huolissaan jo säännöllisiksi käyneistä Venäjän aggressiivisista toimista, miten vastata siihen ja mitä he voivat tehdä estääkseen jotakin tapausta tai jopa vain onnettomuutta lähtemästä käsistä. Ne valmistautuvat kaikessa hiljaisuudessa yhteenottoon”, US News and World Report kertoo reportaasissaan.

Juttu on Pohjolan turvallisuustilanteeseen keskittyvän artikkelisarjan toinen osa. Ensimmäinen löytyy tästä.

Lehti luonnehtii Norjan, Ruotsin ja Suomen olevan “oman onnensa nojassa Moskovan kasvavaa aggressiota vastaan”.

Yhdysvaltojen ilmavoimaministeri Deborah James toteaa Itämeren seudusta, että ”täällä sellainen (yhteenottoon johtava) onnettomuus kaikkein todennäköisimmin tapahtuisi”.

James vieraili Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa lokakuussa. Suomen puolustusvoimien tiedotteen mukaan tapaamisessa keskusteltiin maiden ilmavoimien yhteistoiminnasta, harjoitusyhteistyöstä ja Hornet-kaluston ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvistä asiakokonaisuuksista sekä Suomen käynnissä olevasta HX-hävittäjähankkeesta.

Amerikkalaislehden mukaan kaikkien Pohjoismaiden tapaamisissa puhuttiin kuitenkin myös "yhteisistä huolista" kuten ”uhkista, joita he kohtaavat ja kansallisista puutteista, jotka rajoittaisivat heidän kykyään ymmärtää ja vastata mahdolliseen ongelmatapaukseen”.

”He haluavat myös lähempään yhteistyöhön Yhdysvaltojen ja muiden Nato-maiden kanssa ilman, että alueella jäljellä oleva turvallisuuden tasapaino järkkyy”, lehti kirjoittaa.

Jutussa listataan viimeaikaisia tapahtumia kuten Itämeren kiihtynyttä lentotoimintaa, venäläiskoneiden suorittamaa häirintää ja esimerkiksi Venäjän hiljattainen ballististen Iskander-ohjusten siirto Kaliningradiin.

Lisäksi mainitaan myös Pohjoismaiden toimia kuten Ruotsin Gotlannin saarelle asettama pieni pysyvä sotajoukko sekä Norjan F-35-hävittäjähankinta ja amerikkalaisen joukko-osaston saapuminen Norjaan.

Ruotsin asevoimien esikunnan suunnitteluosaston johtaja, kontra-amiraali Jonas Haggren pitää Venäjän aseellisen hyökkäyksen riskiä matalana. Hänen mukaansa riski erilaisille ”tapauksille” on kuitenkin olemassa kasvaneen sotilaallisen toiminnan vuoksi.

– Venäjä on osoittanut selvästi, että se on valmis siirtämään rajoja Euroopassa ja että se on valmis käyttämään väkivaltaa poliittisten tavoitteidensa saavuttamiseksi, Haggren toteaa.

Hän kuvaa omaksi ”painajaisskenaariokseen” hiljattain Itämerellä nähdyn kaltaista tapausta, jossa venäläiset hävittäjäkoneet kiersivät amerikkalaista sotalaivaa. Osa ohilennoista meni aivan aluksen vierestä.

”Ruotsin puutteet salatussa viestinnässä rajoittavat sen kykyä ensin ymmärtää provokaatioita ja sitten suorittaa vastatoimia yhdessä liittolaisten kanssa ennen kuin tapaus eskaloituu konfliktiksi.”

Amerikkalaislehden mukaan Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa kärsitään Venäjän propagandasta. Siihen kuuluu muun muassa Nato- ja EU-vastaisuuden ruokkiminen.

Myös eräänlainen hiljainen vaikuttaminen on ongelma.

– Tämä eräänlainen levottomuuden tunne on psykologista sodankäyntiä, nimettömänä pysyttelevä suomalainen asiantuntijalähde toteaa.

Hän viittaa Venäjän vaikutuspiirissä olevien maiden jatkuvasti kokemiin kyberhyökkäyksiin ja muihin hiljaisiin hybriditoimiin.