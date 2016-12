Nerokasta suomalaista asekeksintöä suitsutetaan maailmalla – “varma hitti”

Suomalaisen Patrian kehittämä maailman ensimmäinen konttiin asennettu 120 millimetrin NEMO-kranaatinheitinjärjestelmä kerää kehua amerikkalaismedia The Driven Warzone -palstalla.

Alun perin Arabiemiraattien laivastolle kehitetty kranaatinheitin on integroitu kokonaisuudessaan laivauskonttiin. Se voidaan asentaa toimintavalmiina esimerkiksi laivan kannelle tai kuorma-auton lavalle. NEMO-heittimellä voidaan ampua myös suorasuuntaustulta.

Kontti voidaan panssaroida asiakkaan haluamalla tavalla ja varustaa lisäksi ydinsäteilyltä ja biologisilta ja kemiallisilta uhkilta suojaavalla puhdistusjärjestelmällä.

”Tässä järjestelmässä hienointa on se, että sen voi panna sinne, missä sitä milloinkin tarvitaan – on se sitten öljynporauslautalla, liikkuvan kulkuneuvon lavalla tai partioveneessä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että armeija voi säästää huomattavasti rahaa, kun sen ei tarvitse ostaa suurta määrää NEMO-järjestelmiä, jotka pitäisi muuten integroida isäntäajoneuvoihinsa”, The Drive suitsuttaa.

Konttiasennetun heitinjärjestelmän todetaan tarjoavan enemmän joustavuutta ja edullisen ratkaisun useisiin erilaisiin tilanteisiin verrattuna täysin integroituihin järjestelmiin.

The Drive kuvaa suomalaisasetta ”nerokkaaksi”. Sen mukaan siitä voi tulla ”valtava hitti”.