Sininen tulevaisuus rekisteriin, samat puoluekokoussäännöt kuin PS:lla

Perussuomalaisista irtautuneen Uuden vaihtoehdon eduskuntaryhmän puoluehanke Sininen tulevaisuus rekisteröitiin yhdistysrekisteriin maanantaina.

Sääntöjensä mukaan yhdistystä kutsutaan puolueeksi. Tarkoituksekseen puolue määrittelee "Suomen parhaaksi toteuttaa päämääriä, jotka edistävät oikeudenmukaisuutta, inhimillisyyttä, tasa-arvoa, työn ja yrittämisen kunnioittamista".

Sinisen tulevaisuuden jäseneksi pyrkivien hyväksymisestä päättää sääntöjen mukaan puoluehallitus. Puoluehallitukseen kerrotaan kuuluvan puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Puolueen ylintä valtaa käyttää puoluekokous, jossa jokaisella henkilöjäsenellä on äänioikeus. Järjestely on sama kuin perussuomalaisilla.

Yhdistysrekisterin mukaan Sininen tulevaisuus ry:n puheenjohtaja on Sampo Terho, 1. varapuheenjohtaja on Simon Elo ja 2. varapuheenjohtaja on Tiina Elovaara.