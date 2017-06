Saunalautta on toisille viranomaisille kaavoitusta edellyttävää rantarakentamista, toisille vene

Keskustan varapuheenjohtaja kansanedustaja Antti Kurvinen haluaa tiedotteensa mukaan selkeyttää ja helpottaa vesistöissä liikkuvien saunalauttojen asemaa ja sääntelyä. Kurvinen jätti saunalauttoja rasittavasta byrokratiasta ja niitä koskevista sekavista lupavaatimuksista kirjallisen kysymyksen.

Saunalautat merkitään venerekisteriin. Siten ne ovat kulkuneuvoja liikenteen turvallisuusvirasto Trafin valvonnan alaisia.

– Lautoilla oleviin rakennuksiin suhtautuminen vaihtelee. Osassa maata ely-keskukset rinnastavat saunat rantarakentamiseen ja edellyttävät rakennuslupaa. Näissä tilanteissa laiturin osoittaminen lautoille vaatisi laitureiden kaavoittamista tähän tarkoitukseen. Tämä olisi hallinnollisesti raskas ja monimutkainen toimintatapa, Kurvisen tiedottessa todetaan.

Toisilla ely-keskusten alueilla suhtautuminen on joustavampaa ja saunalautoille annetaan tavallisia venepaikkoja.

– Saunalauttoja on erilaisia: osa on yksityisessä käytössä olevia vapaa-ajan välineitä ja osa taas matkailu- ja ravintola-alan bisnestä. Saunalautta on 2010-luvun Suomen kehittyvää ja muuttuvaa sauna- ja kesäkulttuuria, Antti Kurvinen toteaa.

Kansanedustajan mukaan lautalta vaaditaan paikoitellen sellaisia rakennuslupia, joita veneille ei kuvitellakaan.

– Trendikkäisiin niin vapaa-ajan harrastuksissa kuin palveluyrittäjyydessä mukana oleviin saunalauttoihin kohdistuvaa sekavaa ja raskasta byrokratiaa ei voi pitää hallitusohjelman mukaisena, Kurvinen katsoo.

Hänen mukaansa on välttämätöntä saada valtakunnallinen ohjeistus saunalauttojen vaatimista luvista ja rekisteröimiskäytännöistä.