Sanni Grahn-Laasonen: Ikäluokkani ei kaipaa kehotuksia Antti Rinteeltä

– En usko ikäluokkani kaipaavan Antti Rinteeltä tai keneltäkään muultakaan kehotuksia. Hienovaraisuutta, toivon, opetusministeri ja kokoomuksen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen tviittaa.

Hän vastaa SDP:n puheenjohtaja Rinteen puolueensa kesäkokouksessa Kouvolassa esittämään kehotukseen "synnytystalkoista".

– SDP tulee tämän kesäkokouksen yhteydessä esittämään joukon konkreettisia keinoja, joilla suomalaiset saadaan uudelleen synnytystalkoisiin. On sanomattakin selvää, että puolueet eivät päätä ihmisten perhesuunnitelmista. Me emme siis mene kenenkään makuuhuoneeseen tässäkään asiassa, mutta me voimme poistaa ihmisten huolia perheen perustamiseen liittyen. Suurten ikäluokkien syntymän aikoihin perheitä kannustettiin sloganilla neljäs isänmaalle. Hyvä kiteytys. Nyky-Suomessa jo puoletkin tuosta määrästä olisi huomattava parannus, Antti Rinne sanoi.

Sanni Grahn-Laasonen toteaa toisessa tviitissään, että lapsiperhemyönteistä politiikkaa sen sijaan tarvitaan.

– Perhevapaauudistus, varhaiskasvatusmaksujen alentaminen ja palvelut tärkeitä, ministeri listaa.

Rinteen ehdotus on herättänyt huomiota sosiaalisessa mediassa.

– Ihan kuin sdp:llä olisi nykyään taianomainen taito saada hyväkin tarkoitus kuulostamaan aivan naurettavalta, Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Erkka Railo esimerkiksi tviittasi.