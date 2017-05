Sisäministeri Paula Risikko varoittaa MT:ssä uudesta pakolaisaallosta

Sisäministeri Paula Risikko sanoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että pakolaistilanne Euroopassa ei ole suinkaan ohi, vaikka Suomessa tilanne on rauhoittunut.

"Ei voi huokaista, vaan erilaisia toimia tarvitaan jatkuvasti", Risikko sanoo MT:lle.

Turkin, Kreikan ja Italian tilanne on erittäin vakava koko ajan, ja lisäksi Pohjois-Afrikasta alkaa tulla myös sekä kriisi- että ilmastopakolaisia.

"Nyt on syytä tehdä ennakoivia toimia, ennen kuin seuraava suuri pakolaisaalto tulee Eurooppaan."

Risikon mielestä EU:n pitäisi tehostaa yhteistä taakanjakoaan pakolaisasioissa.

"Mikään maa ei saa lipsua", Risikko sanoo.

Suomen turvallisuustilanne on heikentynyt ja poliisien määrä on haluttu pitää ennallaan määrärahojen lisäyksellä. Suomessa on 7200 poliisia, joista työttömänä on alle 40.

Risikon mukaan poliisin tehtäviä pystytään tehostamaan ja karsimaan. Hän siirtäisi esimerkiksi juopuneiden säilytyksen ja valvonnan pois poliisilta.

"Vaikka heidän kuljetuksensa voisi jäädä edelleen poliisille, niin tulisi perustaa sote-ammattilaisten hoitamia selviämisasemia, jotka valvoisivat juopuneita putkaan viennin sijaan", Risikko sanoo.