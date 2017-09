Antti Rinne HS:ssa: SDP:n eduskuntaryhmä on yhtenäinen

Tiukkaan tilanteeseen SDP:n heikon kannatuksen takia joutunut puheenjohtaja Antti Rinne uskoo voivansa edelleen pitää joukot yhtenäisinä. Hänen mukaansa kyseessä on "miellyttävä haaste".

– Meillä on monessakin asiassa aika erilaisia näkemyksiä, mutta ne on yhteen sovitettavissa. Se tekee puolueen johtamisesta miellyttävän haasteen. Eduskuntaryhmä on yhtenäinen. Yritän kasata tämän puolueen siten, että Sdp on tulevaisuuden puolue, jonka varaan voi laskea, että saadaan turvallisuutta, työtä ja oikeudenmukaisuutta suomalaiseen yhteiskuntaan, Rinne sanoo Helsingin Sanomille.

Edellisen kerran SDP on voittanut vaalit vuonna 2004. Rinteen mukaan SDP:ssä on tehty analyysi, että puolueen keskityttävä parantamaan asemiaan kaupungeissa, joissa vahvoja ovat kokoomus ja vihreät.

– Kuntavaalien jälkeen todettiin, että meidän pitää löytää politiikan lohkoja, jotka vahvistavat käsitystä meistä kaupungeissa, kasvukeskuksissa ja yliopistopaikkakunnilla. Tämä työ meillä on nyt käynnissä.