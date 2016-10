PS-kansanedustajat: Massamaahanmuuton myötä syntyvää seksuaalirikosaaltoa ei saa lakaista maton alle

He muistuttavat tuoreista tapauksista. Oulussa istutaan parhaillaan käräjiä ulkomaalaisisän tyttäreensä kohdistamista seksuaalirikoksista. Poliisi suorittaa esitutkintaa Raumalla, jossa kantaväestöön kuuluvan 14-vuotiaan epäillään joutuneen joukkoraiskauksen uhriksi vastaanottokeskuksessa. Maanantaina poliisi kertoi tiedotteessaan, että ulkomaalaisten tekemät raiskaukset ovat lisääntyneet vuoden aikana 59 prosenttia.

Ville Tavio, Simon Elo, Laura Huhtasaari, Jari Ronkainen ja Sami Savio sanovat, että ulkomaalaisten rikollisuuteen on voitava puuttua myös julkisessa keskustelussa nykyistä avoimemmin.

– Suomalainen yhteiskunta näyttää hampaattomalta. Oululaisen tytön tapaukseen ei puututtu aikanaan, vaikka asiat olivat hyvin kummallisella tolalla. Johtuiko perheen ulkomaalaistaustasta?, kysyy Ville Tavio.

– Seksuaalirikokset, ennen kaikkea raiskaukset, ovat lisääntyneet huomattavasti maahanmuuton kiihtyessä. Kuka uskaltaa myöntää, että maahanmuutto tuo maahamme lieveilmiöitä, jotka pahimmillaan pilaavat yksittäisten ihmisten koko elämän? Tavio jatkaa.

– Ulkomaalaisten tekemistä rikoksista on puhuttava. Niitä ei voi lakaista maton alle. On myönnettävä, että ulkomaalaisten joukossa on pahantahtoisia ihmisiä, jotka käyttävät yhteiskuntaamme hyväksi, Laura Huhtasaari toteaa.

– Luottamus valtamediaan heikentyy silloin, kun ulkomaalaisten tekemistä rikoksista saa luotettavampaa tietoa Internetistä kuin valtamediasta, katsoo puolestaan Simon Elo.

Jari Ronkaisen mukaan raiskauksia ja muita rikoksia ei saa selittää missään tilanteessa kulttuurista tai olosuhteista johtuviksi.

– Se olisi ymmärryksenosoitus rikoksentekijälle ja pyllistys uhrille, hän sanoo.

Sami Savion mielestä on tehtävä selväksi, että Suomessa rikos ei kannata eivätkä vakaviin rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset ansaitse jäädä Suomeen.

– Jos esimerkiksi turvapaikanhakija ei kunnioita lakejamme, hänellä ei ole moraalista oikeutta apuumme. Potentiaalisille rikoksentekijöille on annettava määrätietoinen viesti lisäämällä rikoksia ennaltaehkäisevää pelotevaikutetta. Myös tiedotusvälineiden on hoidettava vastuunsa ja kerrottava avoimesti ja rehellisesti ulkomaalaisten tekemistä rikoksista, Savio vaatii.