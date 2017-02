Yhä useampi opiskelija rahoittaa asumisensa käymällä töissä

Yli puolet (57,9 %) Helsingin opiskelija-asuntosäätiö Hoasin teettämään kyselyyn vastanneista opiskelijoista kustantaa asumisensa käymällä töissä. Muutos vuonna 2014 tehdyn vastaavan tutkimuksen tuloksiin on yli kymmenen prosenttiyksikköä.

Myös lainanotto asumisen rahoittamista varten on yleistynyt. Tutkimuksen vastaajista 14,2 prosenttia rahoittaa asumistaan lainarahalla. Vuonna 2014 vastaava luku oli 9,8 prosenttia.

– Johtopäätös on selvä: opiskelijoilla jää käteen merkittävästi vähemmän rahaa kuin ennen. Kehitys on huolestuttava: töissä käymisen lisääntyminen on vaarassa pidentää opiskeluaikoja, pohtii Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhio.

Valtaosa opiskelijoista rahoittaa asumisensa edelleen opintotuella (69,8 %). Tukea käytetään kuitenkin selvästi aiempaa (77,8 %) vähemmän.

Taustalla leikkaukset

Kyselyn tuloksia selittävät osaltaan opintotukeen viimeisen kahden vuoden aikana tehdyt muutokset. Muun muassa tukikuukausien enimmäismäärää ja opintojen edistymisvaatimuksia on kiristetty. Opintolainaa on toisaalta mahdollista nostaa aiempaa enemmän.

Tänä vuonna myös asumisen tukijärjestelmä muuttuu, kun opiskelijat siirretään yleisen asumistuen piiriin.

– Opiskelijoiden asumisen tukeminen on jäänyt jälkeen vuokrien hintakehityksestä, ja tasokorjaus tulee nyt. Muutos on tervetullut etenkin pääkaupunkiseudun opiskelijoille, jotka käyttävät asumiseen enemmän rahaa kuin muilla paikkakunnilla asuvat, Tarhio sanoo.

Toisin kuin muualla Suomessa, pääkaupunkiseudulla opiskelija-asunnoissa asutaan ympäri vuoden. Asuntopulan vuoksi edullisesta asunnosta ei uskalleta luopua, vaikka kesäkuukaudet kuluisivatkin esimerkiksi lapsuudenkodissa. Opintojen ollessa tauolla asumista rahoitetaan tyypillisesti käymällä töissä.

Opiskelijoiden tiukentunut taloudellinen tilanne ja pääkaupunkiseudun korkea vuokrataso lisäävät edullisten opiskelija-asuntojen kysyntää. Pääkaupunkiseudulla on huutava pula erityisesti kohtuuhintaisista yksiöistä.

Hoas aloittaa keväällä yli 400 uudisasunnon rakentamisen. Näistä 299 on yksiöitä.

Innolink Researchin toteutti tutkimuksen puhelinhaastatteluiden ja sähköisen tutkimuksen yhdistelmänä marras-joulukuussa 2016. Vastaajina oli 1 032 Hoasin asuntojen asukasta.