Päivi Nerg USU:lle: Henkilöä ei voi poistaa maasta pelkän terroriepäilyn vuoksi

Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg teroittaa Uutissuomalaisen haastattelussa, ettei henkilöä voida poistaa maasta pelkän terroriepäilyn takia.

– Maasta voidaan poistaa hyvinkin nopeasti, jos on rikoksia taustalla, mutta jos teot ovat vasta epäilyasteella, mennään siihen, että viranomaiset alkavat seurata henkilöä, Nerg sanoo.

Suojelupoliisi seuraa tällä hetkellä noin 300 henkilöä, joilla on yhteyksiä kansainväliseen terrorismiin.

Päivi Nergin mukaan joukossa on monenlaisesta taustasta tulevia ihmisiä, sekä suomalaisia että ulkomaalaisia.

– Läheskään kaikki eivät ole turvapaikkaprosessissa, Nerg sanoo.

Kansliapäällikkö sanoo olevansa erittäin tyytyväinen viranomaisten toimintaan Turussa. Poliisi taltutti puukottajan kolme minuuttia sen jälkeen kun se oli saanut hälytyksen tapahtumista.

– Meillä on onni, että on ollut aikaa tehdä tätä valmistelutyötä ja on otettu Tukholmastakin kaikki se oppi, mitä sieltä vain on ollut saatavissa. Kyllä se taustatyö näkyy nyt siinä, miten Turussa meni, Nerg kertoo.