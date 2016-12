Eduskunnassa ehdotettiin Mitä sinulle kuuluu? -kampanjaa

Eduskunnan kyselytunnilla puhuttiin suomalaisesta köyhyydestä. Viimeisenä kysyjänä oli Sdp:n Lauri Ihalainen.

Hänen mukaansa pitkittyvä työttömyys on suuri riski syrjäytyä yhteiskunnasta, jonka vuoksi työllisyysasteen eteen ja työttömyyden katkaisemiseen eteen pitää tehdä "kaikkemme".

Lauri Ihalainen sanoi haluavansa nostaa inhimillisen näkökohdan.

– Se on se, että onko tästä yhteiskunnasta katoamassa välittämisen kulttuuri. Toisista, heikommista. Tähän liittyy myös yksinäisyys. Meillä on paljon nuoria, jotka potevat yksinäisyyttä. Meillä on paljon vanhuksia, jotka potevat yksinäisyyttä, Lauri Ihalainen sanoi.

Ihalaisen mukaan näitäkin asioita voidaan auttaa muutenkin kuin lainsäädännöllä ja sopimuksilla.

– Vaan, näin yksinkertaisella asialla: mitä sinulle kuuluu? Mitä sinulle kuuluu -kampanjaa ja toimia tässä yhteiskunnassa tarvitaan. Joulun alla, käydään kysymässä: mitä sinulle kuuluu? Se on yksinäisyyden hoidon syväjuurihoitoa.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) vastasi näkökulman olevan erittäin tärkeä.

– Välittämistä ei voi ulkoistaa, kaikilta osin. Meidän pitää jokaisen tehdä omassa lähiympäristössämme enemmän tämän asian eteen. Erityisesti yksinäisyys on sellainen asia, jossa jokainen suomalainen voi tehdä vähän enemmän kuin mitä tähän saakka olemme tehneet, Juha Sipilä sanoi.

– Myös se että puutumme mahdollisimman varhain asioihin, perheiden ja erityisesti lasten ongelmiin, on yksi selkeä kohta jossa voimme tehdä enemmän ja osoittaa sitä välittämistä. Sekä jokainen yhteiskunnan jäsenenä että viranomaisena ja valtion, kuntien toimijoina. Joulun alla erittäin hyvä teema: välitetään enemmän toisistamme.