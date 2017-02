Pormestariehdokkaat hämmästelevät Juha Sipilän kuntapolitikointia: Näpit irti Malmin lentokentästä

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi eilen eduskunnassa, että vuonna 2014 tehty päätös luovuttaa Malmin lentokentän hallinta Helsingin kaupungille oli virhe.

Sipilän mukaan hallitus on selvittänyt, onko sopimus mahdollista purkaa, mutta se tie on oikeuskanslerin mukaan mahdoton. Sen jälkeen hallitus on keskustellut useita kertoja Helsingin kaupungin kanssa siitä, löytyisikö maanvaihdon kautta vapaaehtoinen tie tai vapaaehtoinen kaupan purku.

– Se tie ei ole johtanut mihinkään. Helsingin kaupunki ei ole ollut valmis maanvaihdon tiehen, Sipilä sanoi eduskunnan täysistunnossa. Eduskunta kävi eilen lähetekeskustelun "Lex Malmi" kansalaisaloitteesta.

Sipilä perusteli Malmin lentokenttäalueen olevan kulttuurihistoriallisesti tärkeä, lentokoulutukselle ja harrastetoiminnalle tärkeä ja lisäksi alueella on parisataa työpaikkaa. Sipilän mielestä pitäisi löytää ratkaisu, miten lentokenttäalue voitaisiin säilyttää.

– Hallitus on valmis pelastamaan Malmin lentokentän, jos löydämme Helsingin kaupungilta sopimuskumppanin, että esimerkiksi maanvaihdon kautta löydämme korvaavan alueen tai jos me pystymme purkamaan tehdyn sopimuksen. Tämä on tietenkin paljolti kiinni uusista, valituista Helsingin kaupunginvaltuutetuista. Siellähän päätökset lopulta tehdään, Sipilä sanoi.

"Historian kallein kuntavaalikampanja"

Helsingin kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki (vihr.) arveli Twitterissä, ettei hallitus ehkä kuitenkaan ole valmis pelastamaan Malmin lentokenttää millään konkreettisella tavalla.

– Hallitus ei oikein voi purkaa kauppaa eikä vaihtaa Santahaminaa Malmiin, vihreiden pormestariehdokas Sinnemäki totesi.

Kokoomuksen pormestariehdokas, Euroopan investointipankin varapääjohtaja Jan Vapaavuori ihmetteli Twitterissä, ovatko maan asiat niin hyvällä tolalla, että pääministeri voi keskittyä kuntapolitikoimaan. Vapaavuori ihmetteli, millä rahalla valtio lunastaisi Malmin lentokentän alueen.

Vasemmistoliiton pormestariehdokas, kansanedustaja Paavo Arhinmäki kysyi, onko pääministeri Sipilä tekemässä historian kalleinta kuntavaalikampanjaa.

– Malmin kentän rakennusmaan arvo kai noin 500 miljoonaa euroa. Ei muuta kuin lunastamaan, Arhinmäki kehotti.

SDP:n pormestariehdokas, kansanedustaja Tuula Haatainen totesi, että lentämistä harrastavalle Sipilälle Malmin lentokenttä on tärkeämpi kuin 25 000 asuntoa. Helsinki on jo yleiskaavoittanut alueen.

– Sipilä ei päätä asiaa, joten näpit irti, Haatainen kirjoitti Twitterissä.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) kirjoitti eilen illalla Twitterissä, että hallituksessa ei ole sovittu Malmin päätöksen perumisesta.

– Nyt käsitellään eduskunnassa kansalaisaloitetta aiheesta, Orpo totesi.