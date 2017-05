Kansanedustaja moittii PS:n hajottajia: Mihin me enää vastustajia tarvitsemme

Perussuomalaisten kansanedustajan Jani Mäkelän mielestä perussuomalaisiin pesiytyneestä toverituomioistuin-mentaliteetista on päästävä eroon.

– Nyt välillä tuntuu, että mihin me enää vastustajia tarvitsemme, kun omat tuomitsevat kovimmin. On jopa kuultu uhkauksia erota puolueesta, jos epämieluinen ehdokas tulee valittua puheenjohtajaksi – käsittämätöntä! Puheenjohtajan valitsevat jäsenet ja pulinat pois, Mäkelä kirjoittaa blogissaan.

Mäkelän mielestä perussuomalaisten on jatkossa puolustettava omiaan. Hän on itse ehdolla perussuomalaisten 1. varapuheenjohtajaksi kesäkuun puoluekokouksessa.

Mäkelän mielestä perussuomalaisten hallitustaipaleen raskaimpia kohtia ovat olleet maahanmuuttokriisi ja työmarkkinakysymykset.

– Olemme kärsineet paljon kantaessamme vastuuta porvarihallituksen sosiaalisen omatunnon roolissa. Asiasta riippuen, emme joko ole saavuttaneet riittävän hyvää tulosta hallituspolitiikassa, tai pystyneet perustelemaan kannattajillemme uskottavasti tehtyjä ratkaisuja, Mäkelä pohtii.

Ei elintilaa ”köyhän miehen keskustana tai kokoomuksena”

Mäkelän mielestä vaikuttaminen hallituksessa on tärkeää, mutta ei mihin hintaan hyvänsä.

– Perussuomalaisten pitää tarjota vaihtoehto myös hallituspuolueena. Puoluetta eivät äänestä ihmiset, jotka ovat tyytyväisiä vallitsevaan systeemiin tai vanhoihin puolueisiin. Meillä ei ole elintilaa, jos esiinnymme ”köyhän miehen keskustana tai kokoomuksena”. Se peli on hävitty ennen aloitusta.

Mäkelän mielestä perussuomalaisten on pyrittävä maan johtavaksi työväenpuolueeksi.

– Olen keskusta-konservatiivinen ajatuksiltani, kuten tutkitusti suurin osa puolueemme jäsenistä. Vierastan vasemmistolaista ulkoparlamentaarista järjestöjunttausta ja paremmin tietämistä, mutta myös oikeistolaista markkinaliberalismin hurskastelua ja EU-uskovaisuutta. Suomi ja suomalaiset ensin, Mäkelä määrittelee oman arvomaailmansa.

Hänen mielestään keskiluokka tarvitsee puolustajansa, sillä rikkaat sekä eliitti pärjäävät aina yhteiskuntajärjestelmästä riippumatta ja vähävaraisista huolehtii hyvinvointivaltio tulonsiirtojen kautta.

– Ketä kiinnostaisi tavallisen asiansa kunnolla hoitavan, opintonsa loppuun suorittavan, työnsä tekevän ja perheensä elättävän asia? Minua kiinnostaa ja haluan ottaa sen asian perussuomalaisten agendalle korkealle, Mäkelä kirjoittaa.

Hänen mukaansa maahanmuutto- ja EU-kriittisyys ovat sanomattakin selviä profiilikysymyksiä perussuomalaisille, ja Mäkelä kertoo seisovansa näiden asioiden takana järkähtämättä.

– On mielestäni erittäin hyvä asia, että kaikki puheenjohtajaehdokkaat ovat kertoneet halusta tiukentaa puolueen politiikkaa näissä asioissa. Tämä on välttämätöntä. Ongelma ei ole ollut puolueen linjassa, vaan että sen käytännön toteutuksessa on jouduttu taipumaan liikaa, hän toteaa.