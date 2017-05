Kokoomuksen Outi Mäkelä alkoholiuudistuksesta: Työryhmällä oli vahvin mandaatti

Toinen kokoomuksen neuvottelijoista keväällä 2016 alkoholilain kokonaisuudistuksessa oli kansanedustaja Outi Mäkelä.

Hän huomauttaa, että nähty tapahtumasarja on ollut poikkeuksellinen.

– On vahvin mandaatti sellaisella työryhmällä, jossa ovat hallituspuolueiden kansanedustajat. Sillä on ikään kuin kansan vahvin tuki. Jos hallituksesta tulee esitys, niin se saattaa vielä olla perusteltuakin muuttaa eduskuntaryhmissä, mutta tässä on ollut kysymys ryhmien neuvottelijoista. Tällä on ollut tosi laaja pohja, Outi Mäkelä toteaa.

– Kun tämä on jo kerran hyväksytty, niin tuntuu kummalliselta, että tämä on vielä kerran avattu. Keskusta äänesti sen asian silloin edellisellä kerralla, ja he olivat silloin valmiita tukemaan tätä.

Outi Mäkelänkään mukaan kokonaisuudistus ei ole haudattu.

– Tämä on nyt siirtynyt (ryhmien) puheenjohtajilta hallituspuolueiden puheenjohtajille.