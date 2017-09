"Ei turvapaikkaa poliisia vastustaville"

Keskustan lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä katsoo tiedotteessaan, että Jyväskylässä poliisia vastustaneille turvapaikanhakijoille ei lähtökohtaisesti tule myöntää turvapaikkaa.

– Virkavallan vastustaminen, saati väkivaltainen vastustaminen, on vakava rikos, joka on otettava huomioon turvapaikan tarvetta arvioitaessa. Jos tulee hakemaan turvaa ja alkaa itse rettelöimään, ei selkeästikään ole sen tarpeessa, kansanedustaja Kärnä toteaa.

– On täysin välttämätöntä, että kaikki maahamme saapuvat sitoutuvat yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin ja lainsäädäntöön. Meidän tulee keskittyä vain ja ainoastaan todellisten hädänalaisten auttamiseen.

Mikko Kärnä peräänkuuluttaa tiedotteessaan poliitikoilta nyt erityistä vastuuta puheisiin.

– Esimerkiksi vihreiden Touko Aalto on todennut, että kansalaistottelemattomuus turvapaikanhakijoita autettaessa on "lähimmäisenrakkautta". Ainakaan Jyväskylässä se ei sitä ollut. Kaikkien meidän tulisi myös muistaa, että kun estetään poliisia suorittamasta virkatehtäviään, ei kyseessä ole "mielenosoitus". Kyseessä on virkamiehen vastustaminen.

Kärnä sanoo toivovansa, että taustavoimat Jyväskylän tapauksen takana selvitetään tarkkaan.