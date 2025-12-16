”Hurskastelun maailmanennätys läsähti korvilleni”

Eduskunnan budjettikeskustelussa puhunut kokoomuksen Susanne Päivärinta totesi joutuneensa edellisessä ammatissaan toimittajana ”kuuntelemaan poliitikoilta kaiken maailman huttua ja höttöä”.

– Mutta täytyy sanoa, että nyt kun itse olen tässä salissa, niin jonkinlainen hurskastelun maailmanennätys kyllä läsähti korvilleni, kun SDP:n (Joona) Räsänen täällä hurskastelee, että (Petteri) Orpon hallitus on epäonnistunut kaikissa talouspolitiikan tavoitteissaan. Kun juuri SDP:n johdolla edellinen hallitus laiminlöi täysin finanssipoliittiset säännöt, heitti kehykset roskakoriin, Susanne Päivärinta sanoi.

Päivärinta huomautti Kansainvälinen valuuttarahasto IMF:n ja Euroopan komission nimenomaan kiittelevän hallitusta näistä sopeutustoimista.

– Te jätitte velkarahan ja velkahanan lorisemaan sepposen selälleen. Kasvatitte menoja 41 miljardia, josta leijonanosa kului muihin kuin pandemiaan ja sodan aiheuttamiin kuluihin, pysyvistä menoista puhumattakaan, Päivärinta totesi SDP:lle.

Hän pyysi SDP:n Joona Räsästä kertomaan ”onko teidän edellisellä hurlumhei-meiningillä mitään tekemistä sen kanssa, että jouduimme EU:n alijäämämenettelyyn? Onko mitään tekemistä sen kanssa, että maksamme korkoja ensi vuonna yli 3,2 miljardia, kohta viisi miljardia? Onko teillä vastuuta tästä, vai syytättekö vain meitä?”.

Susanne Päivärinnan mukaan Suomen talouden tilanne on vaikea ja vakava, mutta ei siksi että hallitus tekee kipeästi kaivattuja korjausliikkeitä.

– Vaan se on sitä siksi, että näitä päätöksiä on lykätty aivan liian kauan. Te ette tehneet niitä, mitä me nyt teemme. Me emme lykkää. Suomen tilanne olisi myös toinen, jos te siellä edellisessä vasemmistohallituksessa olisitte leikanneet edes jostakin ettekä olisi laiminlyöneet näitä rakenteellisia uudistuksia.

– Voisin kysyä vielä sen, mikä on sitten SDP:n ja vasemmistoliiton vaihtoehto. No, sehän on kuultu moneen kertaan. Se on se sama vanha veromoukarointi yrityksille ja työntekijöille. Se on se sama vanha virsi, että perutaan kaikki hallituksen työmarkkina‑ ja rakenteelliset uudistukset, jotka muissa Pohjoismaissa on tehty kuulkaa jo aikaa sitten. Ne työllisyysluvut teille kyllä kelpaavat mutta eivät ne toimet, miten siellä ollaan näihin hyviin lukuihin päästy.