Valtiolta rahaa karjalan kielen elvyttämiseen

– Tämä on minulle tärkeä asia. Karjala on suomen läheisin sukukieli ja se on meillä kotoperäinen kieli, jota on puhuttu Suomessa yhtä kauan kuin suomea. Käsillä ovat viimeiset hetket aloittaa karjalan kielen elvyttäminen Suomessa, sanoo kansanedustaja Pentti Oinonen (ps.).

Hänen mukaansa Karjalan Kielen Seura, jolle 100 000 euron avustus myönnetään, on jo jonkin aikaa hakenut eduskunnalta tukea hankkeelleen ilman menestystä.

– Tein asiasta aloitteen eduskunnalle Suomen 100-vuotisjuhlavuotta korostaen. Tällä kertaa hanke sai tarpeeksi tukea taakseen. Olen tästä erittäin tyytyväinen, Oinonen sanoo.

Hänen mukaansa ilman karjalaisten huomattavaa panosta suomalaiseen kulttuurin ja identiteetin rakentamisessa kansakuntamme olisi kulttuuriltaan varsin toisenlainen kuin nykyisin.

Suomessa puhutaan Karjalan Liitto ry:n mukaan livviä eli aunuksen karjalaa ja Laatokan pohjoispuolella puhuttua varsinaiskarjalaa. Karjalan kielen osaajia arvioidaan olevan noin 5000. Karjalan puhujia on huomattavasti enemmän Venäjän puoleisessa Karjalassa, arviolta hieman alle 100 000.