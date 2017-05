Opettajien nettipalvelu: Islam ei pyri tekemään kaikista muslimeja, sukupuolet islamissa tasavertaisia

Opetushallituksen ylläpitämä edu.fi-verkkopalvelu opettajille toimii sivujen mukaan "opetuksen ja oppimisen sekä niiden kehittämisen tueksi". Tavoitteeksi todetaan "tukea arjen opetustyötä, oppimista ja niiden yhteistä kehittämistä".

Sivujen yleissivistävän koulutuksen esi- ja perusopetuksen osaan kuuluu uskontonetti. Siihen kuuluu oma tästä aukeava sivunsa Islamin uskonnolle.

Islamia on edu.fi-verkkopalvelun sivulla käsitelty kahdeksan useimmin kysytyn kysymyksen ja vastauksen kautta. Sivulla on merkintä, jonka perusteella se olisi avattu vuonna 2010.

Seuraavat ovat kyseisen Islam-sivun neljä ensimmäistä kysymystä ja niiden vastauksia:

1. Millainen on naisen asema islamissa?

"Vastaus: Muslimi on ensisijaisesti muslimi, olipa hän nainen tai mies. Islamin mukaan nainen ja mies ovat tasavertaisia. Muslimimaissa naisen asema vaihtelee paikallisen kulttuurin ja yhteiskuntaluokan mukaan sekä uskonnollisen sitoutumisen mukaan. Mitään yleistystä on vaikea tehdä; jo eri maiden sisällä erot voivat olla suuret. Mutta on totta, että ongelmia on eikä nainen useinkaan saa uskonnon suomia oikeuksia. Monet islamin oppineet ovat nostaneet esiin näitä ongelmia, samoin useat naisliikkeet. ..."

2. Miten islam suhtautuu muihin uskontoihin?

"Vastaus: Islamissa ei ole samalla tavalla pyrkimystä tehdä kaikista ihmisistä muslimeja kuin ehkä kristinuskossa on. Koraanissa lähtökohtana on, että kaikilla ihmisillä on vapaa tahto uskonkysymyksissä. Kristinusko ja juutalaisuus ovat Koraanissa erityisasemassa Kirjan kansana, sillä heidän uskontonsa perustuu taivaalliseen ilmoitukseen. ..."

3. Miksi miehellä saa olla monta vaimoa?

"Vastaus: Profeetta Muhammedin aikana oli se tilanne, että muslimit joutuivat sotiin, joissa yleensä kuolee enemmän miehiä kuin naisia. Muslimimiehiä kehotettiin pitämään naisista huolta. Nämä naiset eivät useinkaan olleet nuoria, ja mies sai lisäksi monta lasta huollettavakseen, joten "mukavat oltavat" olivat kaukana arjesta. Koraani on asettanut tiukat ehdot moniavioisuudelle: kaikkia vaimoja on kohdeltava tasavertaisesti ja miehen pitää pystyä elättämään jokainen. Koska tämä on inhimillisesti katsoen vaikeaa useimmille miehille, islam pyrkiikin moniavioisuuden asteittaiseen poistamiseen."

4. Mikä jihad on?

"Vastaus: Jihad tarkoittaa suomeksi kamppailua, ponnistelua tai kilvoittelua. Suuri jihad on kamppailua omien heikkouksiensa kanssa ollakseen parempi ihminen, parempi muslimi. Jihad voi tarkoittaa aseellista kamppailua, jos islamilaisen maan kimppuun hyökkää toinen valtio. Jokainen maa luonnollisesti puolustautuu tällaisessa tilanteessa; islamilaisen maan kamppailu pyrkii säilyttämään lisäksi islamilaisen järjestelmänsä. ..."